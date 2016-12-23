В Иванове пройдет чемпионат области по настольному теннису





4-5 января в спортзале ИГХТУ пройдет чемпионат Ивановской области по настольному теннису.

В соревнованиях примут участие взрослые - мужчины и женщины старше 21 года, и молодежь - юноши и девушки не старше 21 года, а также юноши и девушки 1999 г.р. и моложе.

Программа чемпионата:

4 января

12.30 - мужчины, жеребьевка в 12.00.

5 января

12.00 - женщины, жеребьевка в 11.30;

12.00 – мужчины, жеребьевка в 11.15.

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Церемония награждения - по окончании игр.