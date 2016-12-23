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вчера, 15:27
В Иванове пройдет чемпионат области по настольному теннису
4-5 января в спортзале ИГХТУ пройдет чемпионат Ивановской области по настольному теннису.
В соревнованиях примут участие взрослые - мужчины и женщины старше 21 года, и молодежь - юноши и девушки не старше 21 года, а также юноши и девушки 1999 г.р. и моложе.
Программа чемпионата:
4 января
12.30 - мужчины, жеребьевка в 12.00.
5 января
12.00 - женщины, жеребьевка в 11.30;
12.00 – мужчины, жеребьевка в 11.15.Церемония награждения - по окончании игр.
ключевые слова: спорт настольный теннис чемпионат
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