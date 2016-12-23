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Новости

вчера, 15:06

В Иванове при столкновении автобуса и легковушки травмы получили мать с 6-летним ребенком

Пострадавшие госпитализированы


В Иванове на улице Лежневской напротив дома 19/21 произошла авария с участием автобуса 14-го маршрута и автомобиля «Лада Самара».

По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали. Водитель «Богдана» двигался со стороны автовокзала в сторону центра города, в это время «Лада Самара» пересекала проезжую часть, выезжая с прилегающей улицы. Как утверждает водитель легковушки, он из-за стоящих «ГАЗелей» не заметил движущийся автобус и не уступил преимущество движения «Богдану». В результате произошло столкновение транспортных средств: автобус ударил «Самару» в правое крыло.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, с ушибами и сотрясением головного мозга с места ДТП госпитализирована пассажирка «Лады» - 6-летняя девочка, которая на момент аварии находилась в специальном удерживающем устройстве. Также в больницу доставлена мать девочки – с аналогичным диагнозом.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

ключевые слова: ДТП автобус легковушка пострадавшие ребенок
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