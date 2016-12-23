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вчера, 14:03
В Ивановской области за год почти в два раза сократились очереди в детские сады
Речь идет о детях до 3-х лет. Очередей среди более старших детей нет, начиная с конца 2014 года. На декабрь 2015 года в очереди стояли 4116 детей, через год - 2279 детей. Сокращение составило 44%.
ключевые слова: детский сад очередь
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Комментарии (4)
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- vin-diezelвчера, 15:27Дети скорее встают в очередь в школу, ибо в сад можно не успеть, так как нужно вставать в очередь в сад за полтора года до зачатия.
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- Миха79вчера, 15:37И в 3 раза выросла очередь на биржу труда.
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