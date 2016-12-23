В Ивановской области за год почти в два раза сократились очереди в детские сады





Речь идет о детях до 3-х лет. Очередей среди более старших детей нет, начиная с конца 2014 года. На декабрь 2015 года в очереди стояли 4116 детей, через год - 2279 детей. Сокращение составило 44%.

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