Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:51

По распоряжению Рамзана Кадырова с осужденными чеченцами из кохомской колонии провели беседу

ФОТО


По распоряжению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова его представитель в Ивановской области Иса Эдильсултанов провел профилактическую беседу с осужденными кохомской колонии строгого режима №5 - выходцами из Чечни.

На сегодняшний день в ИК-5 отбывают наказание 10 жителей Чеченской Республики

На встрече обсуждали профилактику и противодействие экстремизму и терроризму среди заключенных. Иса Эдильсултанов провел с осужденными беседу антитеррористической направленности, рассказал о недопустимости экстремистских настроений, о нормах поведения истинных мусульман, о ценности каждой отдельно взятой человеческой жизни и семейных ценностях.

В завершении встречи у осужденных была возможность обратиться к Исе Эдильсултанову по личным вопросам. Обратилось 2 человека, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ивановской области



ключевые слова: УФСИН колония осужденные Рамзан Кадыров Иса Эдильсултанов беседа
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2087
  • 13







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (13)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 14:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо тоже провести беседу с православными заключенными								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							попадешь-проведешь :)
    
судя по всему ты склонен (от слова клон :)) к этому, даже ник украл :)
    
потом отчетик сделаешь :)) хотя если учесть что следующий год - это твой, то отчет получится своеобразным :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 15:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							такие беседы там проводятся регулярно. Практически каждую неделю. На территории ИК-5 есть православный храм. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где есть еще?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 14:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где уполномоченный по правам человека, почему он не проводит беседы?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 14:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							может онф попробует, раз другие дела не получаются, хотя наверное и тут опростоволосятся :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 14:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да потому что у Рамзана авторитет гораздо выше чем у нашего губернатора, тем более чем у упол по правам чел, кто их там слушать будет?! Их на воле ни кто не воспринимает, а Вы говорите о осужденных!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 14:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто еще готов эту тему обсуждать и не обосрется от страха? Может ты Вахтанг камикадзе?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									фывап								
							
    • 
							
  • вчера, 19:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты глупость пошешь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Verfogen								
							
    • 
							
  • вчера, 20:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нам сейчас извиниться перед Кадыровым или можно до утра это отложить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									фывап								
							
    • 
							
  • вчера, 20:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как хочешь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хороший представитель у кадырова)))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1540						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7134						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7407						
    •