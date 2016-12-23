По распоряжению Рамзана Кадырова с осужденными чеченцами из кохомской колонии провели беседу

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По распоряжению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова его представитель в Ивановской области Иса Эдильсултанов провел профилактическую беседу с осужденными кохомской колонии строгого режима №5 - выходцами из Чечни.

На сегодняшний день в ИК-5 отбывают наказание 10 жителей Чеченской Республики

На встрече обсуждали профилактику и противодействие экстремизму и терроризму среди заключенных. Иса Эдильсултанов провел с осужденными беседу антитеррористической направленности, рассказал о недопустимости экстремистских настроений, о нормах поведения истинных мусульман, о ценности каждой отдельно взятой человеческой жизни и семейных ценностях.

В завершении встречи у осужденных была возможность обратиться к Исе Эдильсултанову по личным вопросам. Обратилось 2 человека, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

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