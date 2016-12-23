В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику





В период новогодних праздников в областном центре амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению будут оказывать поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, детям – поликлиники №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, «Детская городская поликлиника № 6».

Работать они будут:

31 декабря – по графику субботы;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – по графику праздничного дня.

Получить экстренную медицинскую помощь офтальмолога и отоларинголога взрослые смогут в отделениях городской клинической больницы № 4.

Стоматологическую помощь взрослое и детское население города сможет получить:

31 декабря 2016 года – в стоматологической поликлинике №1, стоматологической поликлинике №2, детской стоматологической поликлинике с 9.00 до 15.00 по графику субботы;

2, 4, 6, 7 января 2017 года – в стоматологической поликлинике №1, детской стоматологической поликлинике – дежурный прием стоматологов с 9.00 до 16.00.

1, 3, 5, 8 января 2017 года – в стоматологической поликлинике № 2, детской стоматологической поликлинике – дежурный прием стоматологов с 9.00 до 16.00.

Напомним, что в круглосуточном режиме для населения продолжает работу телефон «горячей линии» Департамента здравоохранения Ивановской области: 93-97-97.

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