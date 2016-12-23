В Ивановском художественном музее совершен грабеж

Грабитель, убегая, ударил сотрудницу музея журнальным столиком по голове







Преступление было совершено днем 29 декабря. Неизвестный гражданин, находясь в помещении Областного художественного музея, воспользовался тем, что касса открыта, а кассир на рабочем месте отсутствует, похитил выручку - 8620 рублей. Однако скрыться с похищенными деньгами ему не удалось. В момент совершения преступления вернулась работница музея, и между ней и преступником завязалась борьба. В результате мужчина ударил ее по голове журнальным столиком. На крики о помощи прибежал сотрудник охраны музея. Злоумышленник, увидев его, бросил наличные и попытался убежать, но был задержан.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. В содеянном он признался и написал явку с повинной. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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