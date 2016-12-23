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вчера, 13:05
В ивановском зоопарке возобновляются катания на маламутах
C 6 января в ивановском зоопарке открывается сезон катания на собачьей упряжке. Сейчас в зоопарке работают три собаки: Консул и Гретта, которые уже имели опыт катания на нартах, а чуть позже к паре присоединился самец - Брэм. Как сообщает директор зоопарка Аркадий Борзов, трасса для нарт уже проложена по периметру площадки на новой территории зоологического парка. Маламуты уже готовы принимать гостей. Очень дружелюбны и любят общаться с людьми.
Катания на маламутах планируют продолжить летом. Для этого сотрудники хотят подготовить специальные нарты.
Катания будут проходить по субботам и воскресениям, а также в праздничные дни, с 12.00 до 14.00.
Цена билета 150 рублей.Подробнее об этом можно узнать на сайте ивановского зоопарка.
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Комментарии (1)
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- сережа1сегодня, 20:13)))) прикольно
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