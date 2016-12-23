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Новости

вчера, 12:33

Михаил Мень и Павел Коньков инспектируют в Иванове достройку домов ДСК

ФОТО


Сегодня, 30 декабря, с рабочим визитом Ивановскую область прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. В программе рабочей поездки главы Минстроя - совещание по реализации приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и благоустройство».

В настоящее время Михаил Мень вместе с губернатором Павлом Коньковым совершают инспекционную поездку в микрорайон «Рождественский», где достраивается жилье дольщиков Ивановской ДСК.



ключевые слова: Михаил Мень Павел Коньков Ивановская ДСК дома стротельство дольщики инспекция
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • 
								
									Dimius								
							
    • 
							
  • вчера, 17:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, как изменится темп строительства на литере 7 мкр. Рождественский после приезда министра Михаила Меня? Все литеры строят, а литер 7 то соберут, то разберут. А за чей счет? Кран уже который месяц крутит туда-сюда, а стройка стоит. Когда начнете строить то? Люди уже измучены постоянным враньем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вадим								
							
    • 
							
  • вчера, 17:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё будет строиться (если будет) за счёт бюджета, деньги и немалые государство регулярно в банки вливает ,так что нас всех имеют в очередной раз. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Татьяна Бутикова								
							
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  • вчера, 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Работы на Литере 7 не ведутся!!!!! но сегодня был такой ажиотаж их "видимых" работ Опять показываем, как все здорово работают. Господин Мень, спросите, что сделано на Литере 7 в Рождественском. Когда уже начнут строить дитер 7, хватит вешать нам лапшу на уши.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ольга Лапина								
							
    • 
							
  • вчера, 18:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							С Новым годом«дорогие» чиновники!  Желаем Вам и Вашим семьям так же встречать каждый Новый год не в своих домах и квартирах, а на морозной улице! 
    

    
лит.7
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Опять обманули								
							
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  • вчера, 18:32
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										+1
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							Литер 7 НЕ СТРОЯТ. КОГДА УЖЕ НАМ ПЕРЕСТАНУТ ВРАТЬ И ВТИРАТЬ ОЧКИ ВСЕМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Dimius								
							
    • 
							
  • вчера, 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Почему у нас пока к президенту не напишешь, вопросы не разрешаются? Нам, простым людям отступать некуда. Наши права нарушены. Мы не рабы. Мы не отступим. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makovelskaya@gmail.com								
							
    • 
							
  • вчера, 18:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Перед Меняем разыграли очередной спектакль на тему " как все хорошо". Но мы, дольщики литера 7, видим, что ничего не происходит и наш литер не строится. Неужели нужно пойти на крайние меры, чтобы стройка началась и мы получили свои квартиры ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Татьяна Бутикова								
							
    • 
							
  • вчера, 18:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отвечающим за достройку  дать  наши зарплаты, ипотеку и сказать: Подождите, скоро достроим. Ужас, дожили, потратили свои же деньги ЗАРАБОТАННЫЕ ГОРБОМ СВОИМ ЖЕ и вынуждены требовать достройки. И это страна, в которой " налаживается экономическая ситуация"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									larisa7512@mail.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 19:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что господин Мень с господином Коньковым инспектировали по дороге в Плес? Как на 7 литере корыто второй месяц краном тягают? Интересно услышать резолюцию данной инспекции								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Чарикарец Бобров								
							
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  • вчера, 20:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Лит.7 мкр. "Рождественский" -7 месяцев бездействия, бесконтрольности и  простоя, уровень готовности на 30.12.2016г. ниже чем на момент начала санации 30.05.2016г.! Стыд и позор! Стыд и позор! "Ответственные" за строительство настало время поступков а не обещаний!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Илларион Мультиков								
							
    • 
							
  • вчера, 20:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по коментам остальные литеры уже заселены.изнылись 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Надя								
							
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  • вчера, 20:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему первый литер совсем забросили? Дом сдавать через три месяца согласно официальным графикам банка-санатора, а им вообще перестали заниматься: ни отопления, ни окон, к отделке также никто не приступает. Как его собираются сдавать в срок? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Анастасия Комлева								
							
    • 
							
  • вчера, 21:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЛИТЕР 7. Честно, уже на грани срыва. Отчаянье переполняет. Мы честно оплатили свою квартиру, взяли ипотеку плюсом. Теперь два года скитаемся по съёмным квартирам, убили всю мебель с постоянными переездами. Честно платим жилищный кредит. Пашем целыми днями на работе и все отдаем. Мы не видим ребёнка, не занимаемся с ним, потому что пропадаем на работе. В итоге что? Наш 7 литер стоит на месте. Приехал Мень, и закопошились, устроили показуху, что стройка ведётся. На других объектах кран работает, даже в 10-ом часу вечера. На нашем- ничего. За что мы такие обделенные? МЫ ХОТИМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Анастасия Комлева								
							
    • 
							
  • вчера, 21:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ЛИТЕР 7. Честно, уже на грани срыва. Отчаянье переполняет. Мы честно оплатили свою квартиру, взяли ипотеку плюсом. Теперь два года скитаемся по съёмным квартирам, убили всю мебель с постоянными переездами. Честно платим жилищный кредит. Пашем целыми днями на работе и все отдаем. Мы не видим ребёнка, не занимаемся с ним, потому что пропадаем на работе. В итоге что? Наш 7 литер стоит на месте. Приехал Мень, и закопошились, устроили показуху, что стройка ведётся. На других объектах кран работает, даже в 10-ом часу вечера. На нашем- ничего. За что мы такие обделенные? МЫ ХОТИМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЮЛИЯ ШАРАФЕТДИНОВА								
							
    • 
							
  • вчера, 22:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все было сделано на публику,работы не ведуться,с мертвой точки ничего не движется,обещания не выполняются .Когда мы увидим строительво ЛИТЕРА 7!!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • сегодня, 07:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие на снимках "одухотворённые" лица.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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