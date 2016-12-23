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вчера, 12:33
Михаил Мень и Павел Коньков инспектируют в Иванове достройку домов ДСК
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Сегодня, 30 декабря, с рабочим визитом Ивановскую область прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. В программе рабочей поездки главы Минстроя - совещание по реализации приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и благоустройство».
В настоящее время Михаил Мень вместе с губернатором Павлом Коньковым совершают инспекционную поездку в микрорайон «Рождественский», где достраивается жилье дольщиков Ивановской ДСК.
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