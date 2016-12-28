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Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Ранее мы сообщали, что проверка прокуратуры Ленинского района по факту установки в Иванове рекламных громкоговорителей закончилась представлением об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной собственности и законодательства о противодействии коррупции.
Сейчас стали известны подробности прокурорской проверки. Публикуем пресс-релиз областного надзорного органа без изменений.
«Прокуратурой района по информации, размещенной в сети Интернет, а также в связи с размещением на телеканале «Барс» репортажей, касающихся законности размещения «рекламных громкоговорителей», в том числе на остановках общественного транспорта, которые вызвали широкий общественный резонанс в средствах массовой информации, прокуратурой района в декабре 2016 года проведена проверка исполнения требований законодательства о муниципальной собственности.
Установлено, что 1 июля 2015 года между Муниципальным унитарным предприятием «Ивановский пассажирский транспорт» (далее по тексту – МУП «ИПТ») и ООО «Иваново – Вознесенская Радиовещательная компания» (далее по тексту – ООО «ИВРВК») заключен договор № 22. Предметом настоящего договора является предоставление опор контактной сети для размещения ООО «ИВРВК» на опорах контрактной сети автономных блоков вещания. Данный договор является действующим.
В соответствии с положениями ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» государственное или муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия.
Опоры контактной сети, принадлежащие МУП «ИПТ» на праве хозяйственного ведения, являются муниципальной собственностью. Конкурсных процедур на право заключения договора МУП «ИПТ» не проводило.
В нарушение названных требований законодательства, МУП «ИПТ» распорядилось имуществом без согласия собственника – Администрации г. Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом.
С учетом изложенного, неправомерные действия должностных лиц МУП «ИПТ» характеризуются как проявление коррупции и позволили юридическому лицу получить выгоду при использовании муниципального имущества в нарушение требований законодательства, без соблюдения процедур предусмотренных законодательством.
По результатам проверки, 29 декабря 2016 года, прокуратурой района в адрес МУП «ИПТ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной собственности и законодательства о противодействии коррупции, которое находится на рассмотрении».
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Новый руководитель наверное выполнит это
предписание прокуратуры.
А прежний что же: с него и взятки гладки?
Это шутка такая? :))))))))) Спасибо посмеялся)))
29 декабря 2016 года прокуратура направила руководству муниципального предприятия представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
Суть же дела в следующем. Прокуратура установила, что 1 июля 2015 года между МУП «ИПТ» («Ивановский пассажирский транспорт» – троллейбусное депо) и ООО «Иваново-Вознесенская радиовещательная компания» («ИВРВК») заключен договор о предоставлении опор контактной сети для размещения автономных блоков вещания, то есть динамиков или громкоговорителей. На данный момент договор действует.
Опоры контактной сети являются собственностью города. Троллейбусное депо, как утверждает прокуратура, не вправе передавать, находящееся у него в оперативном управлении муниципальное имущество в аренду, в залог и так далее, без согласия собственника, то есть мэрии.
Конкурсных процедур на право заключения договора МУП «ИПТ» не проводило. К тому же, не было получено и согласие собственника – администрации города Иванова в лице комитета по управлению имуществом.
Прокуратура утверждает, что неправомерные действия должностных лиц МУП «ИПТ» характеризуются как проявление коррупции.
Наверное, понятно, что троллейбусное депо здесь самостоятельно никаких решений не принимало.
ООО «Иваново-Вознесенская радиовещательная компания», в чью пользу и был заключен договор, до февраля 2016 года принадлежало зампреду регионального правительства по внутренней политике Виталию Ильюшкину.
Можно смело говорить, что «ИВРВК» и сейчас принадлежит Ильюшкину, хотя номинально записана на некоего Георгия Темникова.
Гендиректор компании – Юрий Бочкарев. Он также руководит еще одним ильюшкинским предприятием – ООО «Рекламный центр».
Вокруг Ильюшкина и его бизнеса столько уже всего наверчено, а ему хоть бы что. Количество претензий по логике давно должно перейти в новое качество, но все никак не переходит.
Это дает основание полагать, что Ильюшкин – сексот, то есть секретный сотрудник спецслужб, и его польза для государства в этом качестве намного превышает возможный вред от возможных проявлений коррупции.
Когда бывшее второе лицо губернии, старинный фээсбэшный добровольный помощник Пахомов зачастил на Жиделева, 12 — я думал он просто рассказывает людям в погонах о житье-бытье ивановского истэблишмента. Однако получается, что он с ними опытом делился, учил правильной организации государственных закупок. (У нас теперь из посадских «секретных сотрудников» только Ильюшкин с Матвеевым остались — им тоже есть о чем доложить) Матвеева посадили.