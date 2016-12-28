Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове

Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"







Ранее мы сообщали, что проверка прокуратуры Ленинского района по факту установки в Иванове рекламных громкоговорителей закончилась представлением об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной собственности и законодательства о противодействии коррупции.

Сейчас стали известны подробности прокурорской проверки. Публикуем пресс-релиз областного надзорного органа без изменений.

«Прокуратурой района по информации, размещенной в сети Интернет, а также в связи с размещением на телеканале «Барс» репортажей, касающихся законности размещения «рекламных громкоговорителей», в том числе на остановках общественного транспорта, которые вызвали широкий общественный резонанс в средствах массовой информации, прокуратурой района в декабре 2016 года проведена проверка исполнения требований законодательства о муниципальной собственности.

Установлено, что 1 июля 2015 года между Муниципальным унитарным предприятием «Ивановский пассажирский транспорт» (далее по тексту – МУП «ИПТ») и ООО «Иваново – Вознесенская Радиовещательная компания» (далее по тексту – ООО «ИВРВК») заключен договор № 22. Предметом настоящего договора является предоставление опор контактной сети для размещения ООО «ИВРВК» на опорах контрактной сети автономных блоков вещания. Данный договор является действующим.

В соответствии с положениями ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» государственное или муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия.

Опоры контактной сети, принадлежащие МУП «ИПТ» на праве хозяйственного ведения, являются муниципальной собственностью. Конкурсных процедур на право заключения договора МУП «ИПТ» не проводило.

В нарушение названных требований законодательства, МУП «ИПТ» распорядилось имуществом без согласия собственника – Администрации г. Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

С учетом изложенного, неправомерные действия должностных лиц МУП «ИПТ» характеризуются как проявление коррупции и позволили юридическому лицу получить выгоду при использовании муниципального имущества в нарушение требований законодательства, без соблюдения процедур предусмотренных законодательством.

По результатам проверки, 29 декабря 2016 года, прокуратурой района в адрес МУП «ИПТ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной собственности и законодательства о противодействии коррупции, которое находится на рассмотрении».

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