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вчера, 11:43
Оштрафован директор организации, незаконно построившей забор на берегу реки Уводь
И тем самым закрывшей людям свободный доступ к водному объекту
Прокуратура установила, что одна из коммерческих организаций, ведущая свою хозяйственную деятельность в непосредственной близости от Уводи, выстроила забор в береговой полосе реки. А также складировала вдоль берега стройматериалы. Всё это в нарушение законодательства создало препятствие к свободному доступу к водному объекту.
По результатам прокурорской проверки в отношении должностного лица организации было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Росприроднадзор оштрафовал директора данной компании на 40 тысяч рублей.
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