Ивановская мэрия постановила снести два дома





В областном центре в ближайшее время будут снесены два дома. Первый – многоквартирный жилой дом № 9/15 на 6-й Меланжевой улице. Второй – дом № 14/1 на улице Харинка. Соответствующие постановления изданы ивановской мэрией. Причина сноса – аварийное состояние домов.

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