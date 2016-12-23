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вчера, 11:24
Ивановская мэрия постановила снести два дома
В областном центре в ближайшее время будут снесены два дома. Первый – многоквартирный жилой дом № 9/15 на 6-й Меланжевой улице. Второй – дом № 14/1 на улице Харинка. Соответствующие постановления изданы ивановской мэрией. Причина сноса – аварийное состояние домов.
ключевые слова: дома аварийность снос
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