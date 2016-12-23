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вчера, 11:12
В Иванове зарегистрирован очередной поджог автомобиля
30 декабря около 23.45 пожарные выезжали на тушение легкового автомобиля «ВАЗ» на улице Революционной в Иванове. Огонь сильно повредил моторный отсек машины. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, причина возгорания – поджог.
ключевые слова: пожар автомобиль поджог
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Комментарии (3)
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- Миха79вчера, 16:41Хоть и сегодня 30 декабря,но 23.45 еще ненаступило?готовитесь чтоли поджечь?
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- фывапвчера, 20:01Привет госстраху
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- фывапвчера, 20:03Хотя думаю у вас ума не хватит.
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