В Иванове зарегистрирован очередной поджог автомобиля





30 декабря около 23.45 пожарные выезжали на тушение легкового автомобиля «ВАЗ» на улице Революционной в Иванове. Огонь сильно повредил моторный отсек машины. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, причина возгорания – поджог.

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