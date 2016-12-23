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Новости

вчера, 10:46

В Иванове цыганки с ножом напали на женщину с ребенком

В настоящее время злоумышленницы задержаны полицией


В полицию с заявлением о нападении обратилась 52-летняя жительница областного центра. Она рассказал полицейским, что вместе со своим несовершеннолетним сыном находилась на остановке общественного транспорта на улице Карла Маркса, когда к ним подошли неизвестные женщины. Одна из них попросила немного денег, и заявительница разрешила 13-летнему сыну дать просительнице 50 рублей. Мальчик открыл переданный ему матерью кошелек. Одна из подошедших женщин, увидев пачку купюр, схватила деньги. Мать с сыном попытались вернуть свои сбережения, однако одна из участниц преступления достала из кармана нож и пригрозила им мальчику. После этого злоумышленницы с похищенными деньгами скрылись.

Со слов потерпевшей и её сына был составлен словесный портрет женщин, совершивших нападение. В итоге подозреваемых в разбое фигуранток удалось задержать по «горячим следам». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались цыганки.

ключевые слова: разбой цыганки полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • вчера, 11:01
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    • 
										+1
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							ну если знаете же чем они промышляют зачем связываетесь? Много знаете цыган которые трудятся на фабриках или на каком либо другом предприятии? Думать головой нужно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 11:15
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										-1
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							Несколько штук посидит, можно продолжать, хорошая схема, пачка из нескольких полтешков присадит несколько циганок, детей конечно вовлекать не стоит, а вот видеорегистратор в помощь, и взрослым можно поразвлечься с этими отбросами. Все же знают, чего они у жд вокзала трутся, десятилетиями.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
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  • вчера, 13:16
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										+1
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							Совсем охренели эти цыганки,постоянно у ж.д вокзала тусуются,у меня одного знакомого на 1000 руб.развели,типа погадали,куда полиция смотрит???!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 16:36
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    • 
										+1
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							А я всегда прикалываюсь над гадалками.засовываю руки в карманы брюк и спрашиваю "в какой руке яйца?" Их как ветром сдувает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									raf								
							
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  • сегодня, 07:42
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							Пора уже в гетто всю эту весёлую компанию отправить !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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