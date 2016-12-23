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вчера, 10:46
В Иванове цыганки с ножом напали на женщину с ребенком
В настоящее время злоумышленницы задержаны полицией
В полицию с заявлением о нападении обратилась 52-летняя жительница областного центра. Она рассказал полицейским, что вместе со своим несовершеннолетним сыном находилась на остановке общественного транспорта на улице Карла Маркса, когда к ним подошли неизвестные женщины. Одна из них попросила немного денег, и заявительница разрешила 13-летнему сыну дать просительнице 50 рублей. Мальчик открыл переданный ему матерью кошелек. Одна из подошедших женщин, увидев пачку купюр, схватила деньги. Мать с сыном попытались вернуть свои сбережения, однако одна из участниц преступления достала из кармана нож и пригрозила им мальчику. После этого злоумышленницы с похищенными деньгами скрылись.Со слов потерпевшей и её сына был составлен словесный портрет женщин, совершивших нападение. В итоге подозреваемых в разбое фигуранток удалось задержать по «горячим следам». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались цыганки.
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Комментарии (5)
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- foxвчера, 11:01ну если знаете же чем они промышляют зачем связываетесь? Много знаете цыган которые трудятся на фабриках или на каком либо другом предприятии? Думать головой нужно.
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- просто никвчера, 11:15Несколько штук посидит, можно продолжать, хорошая схема, пачка из нескольких полтешков присадит несколько циганок, детей конечно вовлекать не стоит, а вот видеорегистратор в помощь, и взрослым можно поразвлечься с этими отбросами. Все же знают, чего они у жд вокзала трутся, десятилетиями.
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- Сан Санычвчера, 13:16Совсем охренели эти цыганки,постоянно у ж.д вокзала тусуются,у меня одного знакомого на 1000 руб.развели,типа погадали,куда полиция смотрит???!
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- Миха79вчера, 16:36А я всегда прикалываюсь над гадалками.засовываю руки в карманы брюк и спрашиваю "в какой руке яйца?" Их как ветром сдувает.
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- rafсегодня, 07:42Пора уже в гетто всю эту весёлую компанию отправить !!!
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