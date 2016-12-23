В Иванове цыганки с ножом напали на женщину с ребенком

В настоящее время злоумышленницы задержаны полицией





В полицию с заявлением о нападении обратилась 52-летняя жительница областного центра. Она рассказал полицейским, что вместе со своим несовершеннолетним сыном находилась на остановке общественного транспорта на улице Карла Маркса, когда к ним подошли неизвестные женщины. Одна из них попросила немного денег, и заявительница разрешила 13-летнему сыну дать просительнице 50 рублей. Мальчик открыл переданный ему матерью кошелек. Одна из подошедших женщин, увидев пачку купюр, схватила деньги. Мать с сыном попытались вернуть свои сбережения, однако одна из участниц преступления достала из кармана нож и пригрозила им мальчику. После этого злоумышленницы с похищенными деньгами скрылись.

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Со слов потерпевшей и её сына был составлен словесный портрет женщин, совершивших нападение. В итоге подозреваемых в разбое фигуранток удалось задержать по «горячим следам». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались цыганки.