В Иванове пройдет российский конкурс вокалистов «Серебряные голоса»

Вход на все мероприятия конкурса – свободный





4 января в ивановском Центре культуры и отдыха пройдет российский конкурс вокалистов «Серебряные голоса».

На конкурс съедутся десятки участников от 8 до 18 лет из разных городов России, чтобы представить вокал самых разных стилей: эстрадный, академический, этнический. Соответственно, в состав жюри войдут мастера разных вокальных стилей.

Оценивать участников в этом году будут народная артистка России Людмила Иванова, певец и актер Эдуард Шульжевский, певица Александра Рахманькова, педагог высшей категории творческой мастерской Лины Арифулиной Лидия Волленберг, а также заслуженный артист России Петр Сорокин.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 4 января в 16.00 в большом зале ЦКиО. В концерте примут участие лауреаты «Серебряных голосов» прошлых лет и даже сами члены жюри. Сразу после открытия на сцену выйдут участники номинации «солисты эстрадного пения».

Конкурсные выступления эстрадных солистов и участников других номинаций будут проходить 5 января с 10.00. А 6 января в 12.00 состоится Гала-концерт Лауреатов конкурса.

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