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Новости

вчера, 10:25

В Ивановской области загорелся магазин, пристроенный к жилому дому

Пожарным пришлось эвакуировать людей


Сегодня около 5 часов утра на улице Советской в Юже произошел пожар. Горело неэксплуатируемое помещение магазина, пристроенное к жилому дому. Когда пожарные прибыли на место ЧП, из-под крыши магазина шел сильный дым. Из жилого дома пожарные эвакуировали двух человек - пожилых мужчину и женщину. Пламя удалось локализовать на площади в 15 квадратных метров.

В результате пожара огнем оказалась повреждена кровля и закопчены внутренние конструкции торговой точки. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



ключевые слова: пожар магазин эвакуация
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 10:32
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							неэксплуатируемое помещение магазина - короткое замыкание электропроводки. Не было обесточено заброшенное помещение? Пожарникам штраф! За недосмотр! - Чтоб поменьше ходили вымогать бабло с работающих магазинов, и побольше занимались вот такими заброшенками!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 20:58
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							А разве может произойти короткое замыкание в пустующем помещении? скорее всего, поджог. Но это слово пожарные не любят - хлопот много с поджогами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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