В Ивановской области загорелся магазин, пристроенный к жилому дому

Пожарным пришлось эвакуировать людей





Сегодня около 5 часов утра на улице Советской в Юже произошел пожар. Горело неэксплуатируемое помещение магазина, пристроенное к жилому дому. Когда пожарные прибыли на место ЧП, из-под крыши магазина шел сильный дым. Из жилого дома пожарные эвакуировали двух человек - пожилых мужчину и женщину. Пламя удалось локализовать на площади в 15 квадратных метров.

В результате пожара огнем оказалась повреждена кровля и закопчены внутренние конструкции торговой точки. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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