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вчера, 10:25
В Ивановской области загорелся магазин, пристроенный к жилому дому
Пожарным пришлось эвакуировать людей
Сегодня около 5 часов утра на улице Советской в Юже произошел пожар. Горело неэксплуатируемое помещение магазина, пристроенное к жилому дому. Когда пожарные прибыли на место ЧП, из-под крыши магазина шел сильный дым. Из жилого дома пожарные эвакуировали двух человек - пожилых мужчину и женщину. Пламя удалось локализовать на площади в 15 квадратных метров.
В результате пожара огнем оказалась повреждена кровля и закопчены внутренние конструкции торговой точки. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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Комментарии (2)
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- Медведьвчера, 10:32неэксплуатируемое помещение магазина - короткое замыкание электропроводки. Не было обесточено заброшенное помещение? Пожарникам штраф! За недосмотр! - Чтоб поменьше ходили вымогать бабло с работающих магазинов, и побольше занимались вот такими заброшенками!
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- Виктория Кимвчера, 20:58А разве может произойти короткое замыкание в пустующем помещении? скорее всего, поджог. Но это слово пожарные не любят - хлопот много с поджогами.
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