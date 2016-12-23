Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 10:18

Телефоны экстренных служб Иванова на случай ЧП

В том числе в новогодние праздники

В случае чрезвычайных происшествий ивановцы могут обратиться за помощью в экстренные службы.

Телефоны экстренных служб города Иваново

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная охрана – 101

Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 001
МТС – 010
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Полиция - 102

Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 002
МТС – 020
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Газовая служба – 104

Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 004
МТС – 040
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

"Горячая" линия ЖКХ
59-45-64

Единая дежурно-диспетчерская служба (проспект Шереметевский, 1)
000
41-18-10
32-41-43
59-45-07

Водоканал - 93-01-01 (доб. 1)
Горгаз – 04, 32-83-53
Ивановская теплосбытовая компания – 30-00-61
Гортеплоэнерго – 30-06-25
Ивановская тепловая блок-станция – 44-14-50
«Ивановский» филиал ПАО «Т Плюс» - 30-44-71

Ивгорэлектросеть
37-01-26 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей
37-60-21 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей
32-56-63 основные телефонные линии ПДС СГО для круглосуточного приема заявок потребителей по вопросам уличного освещения

МЕДИЦИНА

Скорая помощь – 103

Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 003
МТС – 030
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Территориальный центр медицинских катастроф Ивановской области
22-97-52

Травмпункты
Травмпункт № 1 (ул. Демидова, 9) - 37-37-57 (круглосуточно)
Травмпункт №2 (ул. Воронина, 11) - 23-35-41 (круглосуточно)
Травмпункт детский (ул. Любимова, д.7) - 56-80-35 (круглосуточно)

Стоматология
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (пр. Шереметевский, 3)
Регистратура 32-63-43
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» (пр. Текстильщиков 2-а)
Регистратура 56-14-85
МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» (ул. Станко, 9)
Регистратура 30-03-10.

Наркологическая помощь
ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер»
Поликлиника (Смирнова, 3) - 30-01-42 (круглосуточно)
Стационар (ул. Кольчугинская, 6А) - 33-59-22 (круглосуточно), 33-41-94 (круглосуточно)



ключевые слова: Новый год ЧП экстренные службы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 908
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 10:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мень сегодня приедет - его телефон дайте, поздравить нужно же!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Znatok								
							
    • 
							
  • вчера, 10:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							
    
Телефоны со всех операторов сотовой связи одинаковы, пусть администрация г. Иваново не путает людей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1541						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7134						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7407						
    •