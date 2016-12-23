Телефоны экстренных служб Иванова на случай ЧП

В том числе в новогодние праздники

В случае чрезвычайных происшествий ивановцы могут обратиться за помощью в экстренные службы.

Телефоны экстренных служб города Иваново

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная охрана – 101

Для звонков с мобильных телефонов:

Билайн – 001

МТС – 010

Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Полиция - 102

Для звонков с мобильных телефонов:

Билайн – 002

МТС – 020

Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Газовая служба – 104

Для звонков с мобильных телефонов:

Билайн – 004

МТС – 040

Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

"Горячая" линия ЖКХ

59-45-64

Единая дежурно-диспетчерская служба (проспект Шереметевский, 1)

000

41-18-10

32-41-43

59-45-07

Водоканал - 93-01-01 (доб. 1)

Горгаз – 04, 32-83-53

Ивановская теплосбытовая компания – 30-00-61

Гортеплоэнерго – 30-06-25

Ивановская тепловая блок-станция – 44-14-50

«Ивановский» филиал ПАО «Т Плюс» - 30-44-71

Ивгорэлектросеть

37-01-26 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей

37-60-21 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей

32-56-63 основные телефонные линии ПДС СГО для круглосуточного приема заявок потребителей по вопросам уличного освещения

МЕДИЦИНА

Скорая помощь – 103

Для звонков с мобильных телефонов:

Билайн – 003

МТС – 030

Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам

Территориальный центр медицинских катастроф Ивановской области

22-97-52

Травмпункты

Травмпункт № 1 (ул. Демидова, 9) - 37-37-57 (круглосуточно)

Травмпункт №2 (ул. Воронина, 11) - 23-35-41 (круглосуточно)

Травмпункт детский (ул. Любимова, д.7) - 56-80-35 (круглосуточно)

Стоматология

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (пр. Шереметевский, 3)

Регистратура 32-63-43

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» (пр. Текстильщиков 2-а)

Регистратура 56-14-85

МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» (ул. Станко, 9)

Регистратура 30-03-10.

Наркологическая помощь

ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер»

Поликлиника (Смирнова, 3) - 30-01-42 (круглосуточно)

Стационар (ул. Кольчугинская, 6А) - 33-59-22 (круглосуточно), 33-41-94 (круглосуточно)

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