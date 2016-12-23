Новости
Телефоны экстренных служб Иванова на случай ЧП
В том числе в новогодние праздники
Телефоны экстренных служб города Иваново
БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожарная охрана – 101
Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 001
МТС – 010
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам
Полиция - 102
Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 002
МТС – 020
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам
Газовая служба – 104
Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 004
МТС – 040
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам
"Горячая" линия ЖКХ
59-45-64
Единая дежурно-диспетчерская служба (проспект Шереметевский, 1)
000
41-18-10
32-41-43
59-45-07
Водоканал - 93-01-01 (доб. 1)
Горгаз – 04, 32-83-53
Ивановская теплосбытовая компания – 30-00-61
Гортеплоэнерго – 30-06-25
Ивановская тепловая блок-станция – 44-14-50
«Ивановский» филиал ПАО «Т Плюс» - 30-44-71
Ивгорэлектросеть
37-01-26 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей
37-60-21 основные телефонные линии для круглосуточного приема заявок потребителей
32-56-63 основные телефонные линии ПДС СГО для круглосуточного приема заявок потребителей по вопросам уличного освещения
МЕДИЦИНА
Скорая помощь – 103
Для звонков с мобильных телефонов:
Билайн – 003
МТС – 030
Мегафон – 112,далее по голосовым подсказкам
Территориальный центр медицинских катастроф Ивановской области
22-97-52
Травмпункты
Травмпункт № 1 (ул. Демидова, 9) - 37-37-57 (круглосуточно)
Травмпункт №2 (ул. Воронина, 11) - 23-35-41 (круглосуточно)
Травмпункт детский (ул. Любимова, д.7) - 56-80-35 (круглосуточно)
Стоматология
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (пр. Шереметевский, 3)
Регистратура 32-63-43
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» (пр. Текстильщиков 2-а)
Регистратура 56-14-85
МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» (ул. Станко, 9)
Регистратура 30-03-10.
Наркологическая помощь
ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер»
Поликлиника (Смирнова, 3) - 30-01-42 (круглосуточно)
Стационар (ул. Кольчугинская, 6А) - 33-59-22 (круглосуточно), 33-41-94 (круглосуточно)
- оцените новость:
-
(0)
- 908
- 2
Комментарии (2)
Новость дня
-
(0)
- 1680
-
(2)
- 1541
-
(0)
- 1482
-
(0)
- 3103
-
(0)
- 7134
-
(2)
- 7407
Телефоны со всех операторов сотовой связи одинаковы, пусть администрация г. Иваново не путает людей.