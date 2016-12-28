Прокуратура направила в ивановскую мэрию представление по поводу громкоговорителей на остановках





Ленинская прокуратура г. Иваново направила в администрацию областного центра представление по поводу законности функционирования по всему городу (в основном на остановках общественного транспорта) громкоговорителей. Подробности будут известны чуть позже. А пока суть дела можно посмотреть в нашем репортаже «Голос не сорвать».

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