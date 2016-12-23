План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове

Т.А. Новикова

Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»

Т.А. Новикова

Приём в главной резиденции Деда Мороза

В течение дня

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Т.А. Новикова

Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»

Т.А. Новикова

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

Приём в главной резиденции Деда Мороза

В течение дня

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

10.00

Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике