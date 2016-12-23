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План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
На сайте ивановской мэрии опубликован план новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в областном центре. Публикуем перечень полностью:
|четверг, 29 декабря
|
15.00
|
Единый инструктаж нарядов комплексных сил УМВД России по Ивановской области
|
г. Иваново, площадь Победы
Ю.В. Коротков
|
По отдельной программе
|
Чемпионат и первенство города Иванова по самбо
|
ИГЭУ (г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34)
И.Г. Берегова
|
По отдельной программе
|
Открытое первенство города Иванова по плаванию
|
Детско-юношеская спортивная школа № 10 (г. Иваново, ул. Багаева, д. 38/17)
Т.А. Новикова
|
Пятница, 30 декабря
|
11.00
|
Новогоднее мероприятие в ТОС «Надежда»
|
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 83А
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Новогоднее мероприятие в ТОС «Трудовой»
|
г. Иваново, ул. Типографская, д. 25\55
Т.А. Новикова
|
15.00
|
Новогоднее мероприятие в ТОС «Содружество»
|
г. Иваново, ул. Постышева, д. 48
Т.А. Новикова
|
Суббота, 31 декабря
|
12.30
|
Детский утренник
|
Парк «Харинка»
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Новогодние и рождественские мероприятия в ТОС «Нарвские»
|
г. Иваново, ул. 2-я Нарвская
Т.А. Новикова
|
Воскресенье, 1 января
|
12.00
|
Новогодний спортивный праздник МБУ «Восток»
|
г. Иваново, ул. 1-я Сусанина, д. 3
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Праздничное представление
|
Парк «Харинка»
Т.А. Новикова
|
14.00
|
Новогодние и рождественские мероприятия в ТОС «Минеево»
|
Завод «Кранэкс»
Т.А. Новикова
|
Понедельник, 2 января
|
11.00, 14.00, 17.00
|
Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
В течение дня
|
Приём в главной резиденции Деда Мороза
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
Вторник, 3 января
|
10.00
|
Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»
|
Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)
И.Г. Берегова
|
11.00, 14.00, 17.00
|
Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
В течение дня
|
Приём в главной резиденции Деда Мороза
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
Среда, 4 января
|
10.00
|
Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»
|
Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)
И.Г. Берегова
|
10.00
|
Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике
|
СДЮСШОР № 2 (г. Иваново, Шереметевский пр-т, 33-А)
И.Г. Берегова
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Турнир по хоккею
|
Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 168)
И.Г. Берегова
|
16.00
|
Торжественная церемония открытия конкурса вокалистов «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
Четверг, 5 января
|
10.00
|
Конкурсные выступления участников конкурса вокалистов «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
10.00
|
Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике
|
СДЮСШОР № 2 (г. Иваново, Шереметевский пр-т, 33-А)
И.Г. Берегова
|
10.00
|
Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»
|
Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)
И.Г. Берегова
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
17.00
|
Ночное спортивное ориентирование
|
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (г. Иваново, ул. Смольная, 3)
И.Г. Берегова
|
20.00
|
Ночная лига по футболу на снегу
|
МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 168)
И.Г. Берегова
|
Пятница, 6 января
|
10.00
|
Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»
|
Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)
И.Г. Берегова
|
12.00
|
Новогодний турнир по баскетболу
|
Интердом им. Стасовой (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21)
Т.А. Новикова
|
12.00
|
Гала-концерт Лауреатов конкурса вокалистов «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК «Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
Суббота, 7 января
|
10.00
|
Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»
|
Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)
И.Г. Берегова
|
12.00
|
Рождественские гуляния (игры, конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки)
|
Ивановский зоологический парк (г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2)
И.Г. Берегова
|
12.00
|
Рождественская велогонка
|
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (г. Иваново, ул. Смольная, 3)
И.Г. Берегова
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
13.00
|
Театрализованное представление «Волшебное Рождество»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
|
Воскресенье, 8 января
|
13.00
|
Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»
|
МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)
Т.А. Новикова
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