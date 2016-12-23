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Новости

вчера, 10:01

План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове


На сайте ивановской мэрии опубликован план новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в областном центре. Публикуем перечень полностью:

четверг, 29 декабря

15.00

Единый инструктаж нарядов комплексных сил УМВД России по Ивановской области

г. Иваново, площадь Победы

Ю.В. Коротков

По отдельной программе

Чемпионат и первенство города Иванова по самбо

ИГЭУ (г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34)

И.Г. Берегова

По отдельной программе

Открытое первенство города Иванова по плаванию

Детско-юношеская спортивная школа № 10 (г. Иваново, ул. Багаева, д. 38/17)

Т.А. Новикова

Пятница, 30 декабря

11.00

Новогоднее мероприятие в ТОС «Надежда»

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 83А

Т.А. Новикова

13.00

Новогоднее мероприятие в ТОС «Трудовой»

г. Иваново, ул. Типографская, д. 25\55

Т.А. Новикова

15.00

Новогоднее мероприятие в ТОС «Содружество»

г. Иваново, ул. Постышева, д. 48

Т.А. Новикова

Суббота, 31 декабря

12.30

Детский утренник

Парк «Харинка»

Т.А. Новикова

13.00

Новогодние и рождественские мероприятия в ТОС «Нарвские»

г. Иваново, ул. 2-я Нарвская

Т.А. Новикова

Воскресенье, 1 января

12.00

Новогодний спортивный праздник МБУ «Восток»

г. Иваново, ул. 1-я Сусанина, д. 3

Т.А. Новикова

13.00

Праздничное представление

Парк «Харинка»

Т.А. Новикова

14.00

Новогодние и рождественские мероприятия в ТОС «Минеево»

Завод «Кранэкс»

Т.А. Новикова


Понедельник, 2 января

11.00, 14.00, 17.00

Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

В течение дня

Приём в главной резиденции Деда Мороза

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

Вторник, 3 января

10.00

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

И.Г. Берегова

11.00, 14.00, 17.00

Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени»

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

В течение дня

Приём в главной резиденции Деда Мороза

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

Среда, 4 января

10.00

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

И.Г. Берегова

10.00

Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике

СДЮСШОР № 2 (г. Иваново, Шереметевский пр-т, 33-А)

И.Г. Берегова

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

13.00

Турнир по хоккею

Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 168)

И.Г. Берегова

16.00

Торжественная церемония открытия конкурса вокалистов «Серебряные голоса»

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

Четверг, 5 января

10.00

Конкурсные выступления участников конкурса вокалистов «Серебряные голоса»

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

10.00

Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике

СДЮСШОР № 2 (г. Иваново, Шереметевский пр-т, 33-А)

И.Г. Берегова

10.00

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

И.Г. Берегова

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

17.00

Ночное спортивное ориентирование

МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (г. Иваново, ул. Смольная, 3)

И.Г. Берегова

20.00

Ночная лига по футболу на снегу

МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 168)

И.Г. Берегова

Пятница, 6 января

10.00

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

И.Г. Берегова

12.00

Новогодний турнир по баскетболу

Интердом им. Стасовой (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21)

Т.А. Новикова

12.00

Гала-концерт Лауреатов конкурса вокалистов «Серебряные голоса»

ЦКиО (г.Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Т.А. Новикова

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК «Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

Суббота, 7 января

10.00

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч»

Стадион «Локомотив» (г. Иваново, ул. Спортивная, д. 19/2)

И.Г. Берегова

12.00

Рождественские гуляния (игры, конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки)

Ивановский зоологический парк (г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2)

И.Г. Берегова

12.00

Рождественская велогонка

МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (г. Иваново, ул. Смольная, 3)

И.Г. Берегова

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

13.00

Театрализованное представление «Волшебное Рождество»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова

Воскресенье, 8 января

13.00

Праздничные мероприятия «В дни зимних каникул»

МБУК "Парк «Харинка" (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 29)

Т.А. Новикова





ключевые слова: Новый год Рождество мероприятия
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