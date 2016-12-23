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вчера, 09:55
В Иванове из-за пьяного водителя BMW пострадали четыре человека
Автоавария произошла сегодня ночью на улице Парижской Коммуны. 35-летний водитель автомобиля BMW-520, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi-100.
В результате ДТП, как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, пострадали 4 человека:
- пассажир BMW, мужчина 1975 г.р., с переломом ключицы доставлен во 2-й травмпункт;
- пассажирка Audi 1970 г.р., с рваной раной уха доставлена в 4-ю горбольницу;
- еще одна пассажирка Audi – женщина 1974 г.р., с ушибом грудной клетки доставлена в 1-й травмпункт;
- водитель Audi 1987 г.р., с ушибами поясницы и правой почки обратился в 1-й травмпункт.
ключевые слова: ДТП пострадавшие
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