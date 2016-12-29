Обновлено расписание авиарейсов из Иванова в Москву, Санкт-Петербург и обратно





На официальном сайте ивановского аэропорта сегодня было опубликовано обновленное расписание по направлениям «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» на период с 10 января по 25 марта 2017 года. Билеты в продаже на сайте и в кассе аэропорта «Иваново».

ИВАНОВО - МОСКВА

Вторник, суббота - 12:55, прибытие в а/п «Домодедово» - в 13:50.

МОСКВА - ИВАНОВО

Вторник - 17:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 18:50.

Суббота - 14:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 15:40.

ИВАНОВО - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

Вторник - 19:40, прибытие в а/п «Пулково» - в 21:05.

Суббота - 16:30, прибытие в а/п «Пулково» - в 17:55.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ИВАНОВО*

Вторник, суббота - 10:40, прибытие в а/п «Иваново» - в 12:05.

Расписание действительно с 10 января по 25 марта 2017 года.

* в феврале будет добавлен еще один рейс каждый четверг.

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Рейсы «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» выполняются авиакомпанией «Rusline» на самолетах Bombardier CRJ 100/200.