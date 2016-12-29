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Обновлено расписание авиарейсов из Иванова в Москву, Санкт-Петербург и обратно
На официальном сайте ивановского аэропорта сегодня было опубликовано обновленное расписание по направлениям «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» на период с 10 января по 25 марта 2017 года. Билеты в продаже на сайте и в кассе аэропорта «Иваново».
ИВАНОВО - МОСКВА
Вторник, суббота - 12:55, прибытие в а/п «Домодедово» - в 13:50.
МОСКВА - ИВАНОВО
Вторник - 17:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 18:50.
Суббота - 14:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 15:40.
ИВАНОВО - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*
Вторник - 19:40, прибытие в а/п «Пулково» - в 21:05.
Суббота - 16:30, прибытие в а/п «Пулково» - в 17:55.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ИВАНОВО*
Вторник, суббота - 10:40, прибытие в а/п «Иваново» - в 12:05.
Расписание действительно с 10 января по 25 марта 2017 года.
* в феврале будет добавлен еще один рейс каждый четверг.Рейсы «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» выполняются авиакомпанией «Rusline» на самолетах Bombardier CRJ 100/200.
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Куда ты там полетишь?)))
Люблю Шарыпова еб...
Люблю в вечерней вони
Немножко протрезвлнить
Хоть он не сват мне
И не раб, ну что летать
А что еб.. одна ху.. ебе.. мать