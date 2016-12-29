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Новости

29.12.2016 18:14

Обновлено расписание авиарейсов из Иванова в Москву, Санкт-Петербург и обратно


На официальном сайте ивановского аэропорта сегодня было опубликовано обновленное расписание по направлениям «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» на период с 10 января по 25 марта 2017 года. Билеты в продаже на сайте и в кассе аэропорта «Иваново».

ИВАНОВО - МОСКВА

Вторник, суббота - 12:55, прибытие в а/п «Домодедово» - в 13:50.

МОСКВА - ИВАНОВО

Вторник - 17:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 18:50.

Суббота - 14:55, прибытие в а/п «Иваново» - в 15:40.

ИВАНОВО - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

Вторник - 19:40, прибытие в а/п «Пулково» - в 21:05.

Суббота - 16:30, прибытие в а/п «Пулково» - в 17:55.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ИВАНОВО*

Вторник, суббота - 10:40, прибытие в а/п «Иваново» - в 12:05.

Расписание действительно с 10 января по 25 марта 2017 года.

* в феврале будет добавлен еще один рейс каждый четверг.

Рейсы «Иваново - Москва - Иваново» и «Иваново - Санкт-Петербург - Иваново» выполняются авиакомпанией «Rusline» на самолетах Bombardier CRJ 100/200.

ключевые слова: аэропорт авиарейсы расписание
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 29.12.2016 19:45
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							под кого эти расписания заточены? кто летает на этом бомбере?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 29.12.2016 20:52
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										+1
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							Летают очень многие, не надо по себе судить. Я много раз летал и ближайшая командировка в январе, тоже до Москвы полечу. Очень удобно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							кормят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 29.12.2016 23:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клон, ты наркоман что ли? :)
    
Куда ты там полетишь?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							В златоглавую за 2685р в один конец, потом сядет на такси и до города еще за 3тр, зато не в пробке в Балашихе за 700р								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 00:50
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										-1
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							И я люблю летать
    
Люблю Шарыпова еб...
    
Люблю в вечерней вони
    
Немножко протрезвлнить
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:25
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										-1
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							И я хочу его еб..
    
Хоть он не сват мне
    
И не раб, ну что летать
    
А что еб.. одна ху.. ебе.. мать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:43
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    • 
										-1
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							Хороший рейс, доступные цены, молодцы , наконец то о людях подумали, всем рекомендую								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:43
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    • 
										-1
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							Хороший рейс, доступные цены, молодцы , наконец то о людях подумали, всем рекомендую								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:45
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										+1
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							Вчера на лыжах катался, лыжу сломал думаю ну и хрен с ней , вот тоже самое думаю и сейчас								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

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