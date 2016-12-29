В Ивановской области открылся еще один вытрезвитель

ФОТО





В регионе открылся второй вытрезвитель. На этот раз в Кинешме, на базе местного отделения наркологического диспансера. Палата рассчитана на семерых человек.

Возвращение вытрезвителей - совместная работа полиции и департамента здравоохранения. Первый был открыт в Иванове. Теперь вот в кинешемском отделении наркодиспансера. Там будет постоянно дежурить сотрудник полиции. Его задача - осмотр поступивших на наличие оружия или просто острых, колющих, режущих предметов. В штате - 6 медсестер и столько же санитаров. Вытрезвитель сможет работать круглосуточно и первых клиентов примет в новогодние праздники.

«Открытие подобных пунктов необходимо прежде всего для защиты граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших ориентацию в пространстве. Эта категория лиц, как правило, становится объектами преступных посягательств и в холодное время года просто может замерзнуть на улице», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews заместитель начальника полиции Владимир Рябцов.

Фото: Кинешемец.RU

поделиться ссылкой:

