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Новости

29.12.2016 17:48

В Ивановской области открылся еще один вытрезвитель

ФОТО


В регионе открылся второй вытрезвитель. На этот раз в Кинешме, на базе местного отделения наркологического диспансера. Палата рассчитана на семерых человек.

Возвращение вытрезвителей - совместная работа полиции и департамента здравоохранения. Первый был открыт в Иванове. Теперь вот в кинешемском отделении наркодиспансера. Там будет постоянно дежурить сотрудник полиции. Его задача - осмотр поступивших на наличие оружия или просто острых, колющих, режущих предметов. В штате - 6 медсестер и столько же санитаров. Вытрезвитель сможет работать круглосуточно и первых клиентов примет в новогодние праздники.

«Открытие подобных пунктов необходимо прежде всего для защиты граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших ориентацию в пространстве. Эта категория лиц, как правило, становится объектами преступных посягательств и в холодное время года просто может замерзнуть на улице», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews заместитель начальника полиции Владимир Рябцов.

Фото: Кинешемец.RU



ключевые слова: вытрезвитель полиция
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									просто  ник								
							
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  • 29.12.2016 18:14
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							Хорошая новость! Мне пригодится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 29.12.2016 19:09
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Клон, дак ты с Кинешмы :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 29.12.2016 20:48
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										-1
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							Глупый клон! Нужно говорить не "с Кинешмы", а "из Кинешмы"))) Полная безграмотность ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 29.12.2016 21:12
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										+1
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							Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Я понял, клон из города Кинешма, любит закинуться Боярышником и рад светлому и пока чистенькому вытрезвителю. Смотри там не гадь, как здесь в каментах, помни пословицу про колодец :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 29.12.2016 21:25
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										-1
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							Безграмотный! В данном контексте слово "боярышник" пишется с прописной буквы :) Где ты учился, и кто тебя учил? Видимо в ивановских вытрезвителях :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 29.12.2016 22:18
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							Торговые названия продуктовых, парфюмерных и т. п. товаров, табачных изделий, марочных вин и других напитков заключаются в кавычки и пишутся с прописной буквы, например: сыр «Российский», колбаса «Докторская», конфеты «Ромашка», торт «Юбилейный», шоколад «Вдохновение». 
    
Да, не поставил кавычки, но не ради же клона шифт нажимать да до двойки тянуться :))
    
А ты необразованный ханурик судя по всему даже кустарником нажираешься :))
    
Названия видов и сортов сельскохозяйственных культур, овощей, цветов и т. п. – термины агрономии и садоводства – выделяются кавычками и пишутся со строчной буквы, например: пшеница «крымка», клубника «виктория»,
    
Боя́рышник  — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев.
    
Листья куришь или просто так употребляешь? :)) Ветки, коренья тоже в ход идут, а потом по Кинешме тусить? :)))))))) Идиот, еще про грамоту взялся рассуждать, лучше подмахивай гитаристу :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 29.12.2016 22:21
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    • 
										0
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							С прописной и написано, глазенки то протри, или уже кустарником обкурился?:)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 29.12.2016 19:43
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    • 
										+1
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							"Молодых" уже обучили как деньги, телефоны, драг-металлы с пациентов снимать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cefoger								
							
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  • 29.12.2016 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"От спиртосодержащего концентрата для принятия ванн "Боярышник" в Иркутске погибли 76 человек."
    

    
"Оценки деятельности президента РФ Владимира Путина выросли за прошедшую неделю с 85,8% до 86,8%, достигнув максимального значения в этом году."
    

    
Логично, чё.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									z3333z								
							
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  • 29.12.2016 21:54
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    • 
										+1
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							"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны."
    

    
Ожидание: Сирия, Донбасс, госдолг США.
    

    
Реальность. "Главные проблемы страны: низкие зарплаты (15%), экономика в целом (14%), здравоохранение (12%), безработица (12%), инфляция (12%)".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 02:01
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    • 
										0
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							В последних сводках сказали: Илюша Пигашкин забил хер на новость о вытрезвителе, напился в сопли и вышел на улицу с прибором измерять освещенность на дорогах и за одно проверить собьют его на пешеходном переходе или нет! Слава богу что о этом не знали товарищи из ОНФ, точно сбили бы! Но дуракам везет, до сих пор ходит пьяный в одной рубашке и думает что на дворе лето
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 10:13
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										0
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							Вот почему над клоунами из онф все и смеются :)))
    
Я процитирую клона (чудика из онф)))):
    
собьют его на пешеходном переходе или нет! Слава богу что о этом не знали товарищи из ОНФ, точно сбили бы!
    
"тофарищи из ОНФ" сбивают людей на пешеходных переходах, так и запишем :))
    
"с такими адвокатами и прокурор не нужен" (с) местные клоуны решили превратить пословицу в быль, радостно и похвально :)))))
    
А так, Илья не пьет, от слова совсем :))
    
И еще дурачки из онф утверждают что "горсеть" не монтирует освещение, а только пилит бюджет. 
    
Где вас только понабрали?)) необразованные дурачки сбивающие людей на пеш переходах:)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 10:42
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										0
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							ОНФ - Областной Народный Фольклёр								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 12:21
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										0
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							Илюшка еще тот алкаш и все прекрасно это знают! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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