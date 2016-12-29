Новости
В Ивановской области открылся еще один вытрезвитель
В регионе открылся второй вытрезвитель. На этот раз в Кинешме, на базе местного отделения наркологического диспансера. Палата рассчитана на семерых человек.
Возвращение вытрезвителей - совместная работа полиции и департамента здравоохранения. Первый был открыт в Иванове. Теперь вот в кинешемском отделении наркодиспансера. Там будет постоянно дежурить сотрудник полиции. Его задача - осмотр поступивших на наличие оружия или просто острых, колющих, режущих предметов. В штате - 6 медсестер и столько же санитаров. Вытрезвитель сможет работать круглосуточно и первых клиентов примет в новогодние праздники.
«Открытие подобных пунктов необходимо прежде всего для защиты граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших ориентацию в пространстве. Эта категория лиц, как правило, становится объектами преступных посягательств и в холодное время года просто может замерзнуть на улице», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews заместитель начальника полиции Владимир Рябцов.
Фото: Кинешемец.RU
- оцените новость:
-
(1)
- 1481
- 14
Комментарии (14)
Новость дня
-
(0)
- 1680
-
(2)
- 1541
-
(0)
- 1482
-
(0)
- 3103
-
(0)
- 7134
-
(2)
- 7407
Да, не поставил кавычки, но не ради же клона шифт нажимать да до двойки тянуться :))
А ты необразованный ханурик судя по всему даже кустарником нажираешься :))
Названия видов и сортов сельскохозяйственных культур, овощей, цветов и т. п. – термины агрономии и садоводства – выделяются кавычками и пишутся со строчной буквы, например: пшеница «крымка», клубника «виктория»,
Боя́рышник — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев.
Листья куришь или просто так употребляешь? :)) Ветки, коренья тоже в ход идут, а потом по Кинешме тусить? :)))))))) Идиот, еще про грамоту взялся рассуждать, лучше подмахивай гитаристу :))
"Оценки деятельности президента РФ Владимира Путина выросли за прошедшую неделю с 85,8% до 86,8%, достигнув максимального значения в этом году."
Логично, чё.
Ожидание: Сирия, Донбасс, госдолг США.
Реальность. "Главные проблемы страны: низкие зарплаты (15%), экономика в целом (14%), здравоохранение (12%), безработица (12%), инфляция (12%)".
Я процитирую клона (чудика из онф)))):
собьют его на пешеходном переходе или нет! Слава богу что о этом не знали товарищи из ОНФ, точно сбили бы!
"тофарищи из ОНФ" сбивают людей на пешеходных переходах, так и запишем :))
"с такими адвокатами и прокурор не нужен" (с) местные клоуны решили превратить пословицу в быль, радостно и похвально :)))))
А так, Илья не пьет, от слова совсем :))
И еще дурачки из онф утверждают что "горсеть" не монтирует освещение, а только пилит бюджет.
Где вас только понабрали?)) необразованные дурачки сбивающие людей на пеш переходах:)))