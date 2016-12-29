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Новости

29.12.2016 17:23

Численность кабанов в Ивановской области снизили почти в три раза

Это делается в целях профилактики и недопущения распространения африканской чумы свиней


В связи с выявлением в ряде регионов африканской чумы свиней, Министерством природных ресурсов и экологии РФ даны рекомендации по снижению популяции диких кабанов. Проводятся они и в Ивановской области.

По данным областного правительства, в нашем регионе в ходе решения задачи по достижению плотности 0,25 особей на 1000 гектаров численность группировки кабана снижена практически в 3 раза: с 2025 до 728 особей.

На сегодняшний день плотность популяции составляет 0,34 особей на 1000 гектаров. Во второй половине 2016 года на территории Ивановской области добыто 595 кабанов. «Анализ биологического материала от добытых диких кабанов вируса АЧС не выявил», - сообщил заместитель начальника регионального департамента природных ресурсов и экологии Дмитрий Горелов.



ключевые слова: животные кабаны свиньи АЧС популяция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Виктория Ким								
							
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  • 29.12.2016 22:25
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							Какая-то мифическая АЧС... Какой-то дурак придумал истреблять кабанов - к чему это еще приведёт... хуже человека нет, чем чиновники.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 02:21
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							Виктория, ты нашего брата не трожь! Свинья она и в Африке свинья, а мы чиновники народ утонченный !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 09:11
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							Ну т.е. типичный отстрел животных-без надобности! Красавцы, ещё для профилактики лес весь вырубите и остальных животных добейте.  Есть мнение что сделано это было исключительно ради наживы и удовлетворения своего эго. Поколение потребителей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									че гевара								
							
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  • вчера, 09:53
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							22 ноября, источник: Коммерсантъ-Online
    
Минприроды реабилитирует кабанов
    
В Минприроды признают, что распространение африканской чумы (АЧС) свиней не связано с дикими кабанами, однако заявляют о необходимости снижения численности животного до установленных нормативов. Более четырех тысяч особей дикого кабана было отстреляно в октябре — такие данные Минприроды предоставило в правительство в рамках отчетности по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). При этом более 70% особей было убито охотниками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

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	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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