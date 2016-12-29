Численность кабанов в Ивановской области снизили почти в три раза

Это делается в целях профилактики и недопущения распространения африканской чумы свиней







В связи с выявлением в ряде регионов африканской чумы свиней, Министерством природных ресурсов и экологии РФ даны рекомендации по снижению популяции диких кабанов. Проводятся они и в Ивановской области.

По данным областного правительства, в нашем регионе в ходе решения задачи по достижению плотности 0,25 особей на 1000 гектаров численность группировки кабана снижена практически в 3 раза: с 2025 до 728 особей.

На сегодняшний день плотность популяции составляет 0,34 особей на 1000 гектаров. Во второй половине 2016 года на территории Ивановской области добыто 595 кабанов. «Анализ биологического материала от добытых диких кабанов вируса АЧС не выявил», - сообщил заместитель начальника регионального департамента природных ресурсов и экологии Дмитрий Горелов.

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