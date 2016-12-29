В Ивановской области убийцу женщины-предпринимателя приговорили к 20 годам колонии

На особо тяжкое преступление злоумышленник пошел ради телефона за 180 рублей





В Ивановской области вынесен приговор ранее судимому безработному жителю поселка Пестяки, который задушил женщину-предпринимателя во время разбойного нападения и похитил у нее сотовый телефон.

Преступление было совершено 28 мая 2016 года. Ночью на улице Фурманова в Пестяках подсудимый встретил женщину, которая возвращалась с празднования дня предпринимателя. Мужчина предложил проводить ее до дома, а по дороге решил ее ограбить. Злоумышленник затащил свою жертву в кусты и веревкой задушил ее, после чего забросал тело ветками. А затем похитил у нее старенький телефон «Nokia», стоимость которого 180 рублей. Труп погибшей обнаружили ее друзья.

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В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил убийцу к 20 годам колонии особого режима.