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29.12.2016 16:24
В Ивановской области убийцу женщины-предпринимателя приговорили к 20 годам колонии
На особо тяжкое преступление злоумышленник пошел ради телефона за 180 рублей
В Ивановской области вынесен приговор ранее судимому безработному жителю поселка Пестяки, который задушил женщину-предпринимателя во время разбойного нападения и похитил у нее сотовый телефон.
Преступление было совершено 28 мая 2016 года. Ночью на улице Фурманова в Пестяках подсудимый встретил женщину, которая возвращалась с празднования дня предпринимателя. Мужчина предложил проводить ее до дома, а по дороге решил ее ограбить. Злоумышленник затащил свою жертву в кусты и веревкой задушил ее, после чего забросал тело ветками. А затем похитил у нее старенький телефон «Nokia», стоимость которого 180 рублей. Труп погибшей обнаружили ее друзья.В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил убийцу к 20 годам колонии особого режима.
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Комментарии (1)
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- foxвчера, 09:16женщины-предпринимателя? а зачем акцент такой делать? она точно такая же как все остальные. Убийство есть убийство вне зависимости кто был объектом, дали как положено 20 лет жаль что многие другие обычно избегают таких сроков...хотя, может это отдельная каста теперь? предприниматель и именно поэтому акцент сделан.
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