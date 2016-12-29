Ивановская киностудия «Наследники» пробует себя в новом формате

Мотивационный видеоролик планируют выпустить к Рождеству





Ивановская киностудия «Наследники» приступила к съемкам нового мотивационного видео.

«Мы долго не могли решиться на съемки, хотелось сделать нечто такое, чего у нас не было раньше, попробовать себя в новом формате, - рассказывают участники киностудии. - Это будет нестандартная рождественская история о памяти, времени, любви. Мы планируем уложиться в 3 съемочных дня, один из которых пройдёт в совершенно потрясающей и даже «опасной» локации».

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Пока все подробности о героях и сюжете держатся в тайне. Ролик планируется выпустить к Рождеству.