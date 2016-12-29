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В новогодние праздники в ивановской мэрии будут постоянно дежурить ответственные за ЖКХ
В администрации областного центра подвели итоги подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в период новогодних праздников. Совещание прошло с руководителями управляющих компаний и муниципальных ресурсоснабжающих предприятий.
На совещании заслушали отчет о графике дежурства управляющих и ресурсоснабжающих организаций в новогодние и рождественские праздники, а также рассмотрели и вопросы организации оперативного взаимодействия.
«Единой дежурной диспетчерской службе города Иваново поручено в период январских праздников обеспечить своевременное доведение информации о возникающих авариях, происшествиях и оперативных событиях до руководителей структурных подразделений администрации города. Кроме того, в мэрии будет организовано постоянное дежурство ответственных сотрудников», - говорится в сообщении горадминистрации.
На совещании заместитель главы администрации областного центра Виктор Казанцев поднял вопрос об очистке от снега придомовых территорий и подъездных путей к многоквартирным домам, подсыпке песком придомовых территорий МКД. Особое внимание рекомендовано обратить на уборку подъездных путей к контейнерным площадкам для обеспечения подъезда спецтехники мусоровывозящих организаций.Кроме того, на совещании обсуждалась проверка всех кровель домов на наличие снега и наледи, а также выполнение работ по их своевременной очистке.
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- которые по первому же тревожному звонку жителя города метнуться:
- чистить канализацию
- чистить мусоропровод
- перекрывать и чинить горячую воду льющуюся на голову
- итд итп..
слесарей то хватит на город? - они же первые бухать будут, вплоть до 12го
в новогоднюю ночь погода порадует новогодним дождём, потом мокрым снегом с льдом, коммунальщики всё это время пробухают, и 3го всё замерзнет ледяной кашей ударившим морозцем под минус 10, и к Рождеству под минус 35
готовы? Наливай!
конец года, понимаешь ли, денег нет, но вы держитесь!!
Нет я не продам свою Родину
Даже за цену классную
Кто ж купит такую уродину
Набитую звёздами красными ...)))
Что я жопу порву но в обиду не дам
Родину нашу! Я тебя запомнил