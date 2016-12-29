В новогодние праздники в ивановской мэрии будут постоянно дежурить ответственные за ЖКХ





В администрации областного центра подвели итоги подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в период новогодних праздников. Совещание прошло с руководителями управляющих компаний и муниципальных ресурсоснабжающих предприятий.

На совещании заслушали отчет о графике дежурства управляющих и ресурсоснабжающих организаций в новогодние и рождественские праздники, а также рассмотрели и вопросы организации оперативного взаимодействия.

«Единой дежурной диспетчерской службе города Иваново поручено в период январских праздников обеспечить своевременное доведение информации о возникающих авариях, происшествиях и оперативных событиях до руководителей структурных подразделений администрации города. Кроме того, в мэрии будет организовано постоянное дежурство ответственных сотрудников», - говорится в сообщении горадминистрации.

На совещании заместитель главы администрации областного центра Виктор Казанцев поднял вопрос об очистке от снега придомовых территорий и подъездных путей к многоквартирным домам, подсыпке песком придомовых территорий МКД. Особое внимание рекомендовано обратить на уборку подъездных путей к контейнерным площадкам для обеспечения подъезда спецтехники мусоровывозящих организаций.

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Кроме того, на совещании обсуждалась проверка всех кровель домов на наличие снега и наледи, а также выполнение работ по их своевременной очистке.