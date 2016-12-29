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Новости

29.12.2016 14:50

В новогодние праздники в ивановской мэрии будут постоянно дежурить ответственные за ЖКХ


В администрации областного центра подвели итоги подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в период новогодних праздников. Совещание прошло с руководителями управляющих компаний и муниципальных ресурсоснабжающих предприятий.

На совещании заслушали отчет о графике дежурства управляющих и ресурсоснабжающих организаций в новогодние и рождественские праздники, а также рассмотрели и вопросы организации оперативного взаимодействия.

«Единой дежурной диспетчерской службе города Иваново поручено в период январских праздников обеспечить своевременное доведение информации о возникающих авариях, происшествиях и оперативных событиях до руководителей структурных подразделений администрации города. Кроме того, в мэрии будет организовано постоянное дежурство ответственных сотрудников», - говорится в сообщении горадминистрации.

На совещании заместитель главы администрации областного центра Виктор Казанцев поднял вопрос об очистке от снега придомовых территорий и подъездных путей к многоквартирным домам, подсыпке песком придомовых территорий МКД. Особое внимание рекомендовано обратить на уборку подъездных путей к контейнерным площадкам для обеспечения подъезда спецтехники мусоровывозящих организаций.

Кроме того, на совещании обсуждалась проверка всех кровель домов на наличие снега и наледи, а также выполнение работ по их своевременной очистке.

ключевые слова: ЖКХ мэрия управляющие компании ресурсоснабжающие организации
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 29.12.2016 17:35
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							"в мэрии будет организовано постоянное дежурство ответственных сотрудников»"
    
 - которые по первому же тревожному звонку жителя города метнуться:
    
 - чистить канализацию
    
 - чистить мусоропровод
    
- перекрывать и чинить горячую воду льющуюся на голову 
    
 - итд итп..
    
слесарей то хватит на город? - они же первые бухать будут, вплоть до 12го
    
 в новогоднюю ночь погода порадует новогодним дождём, потом мокрым снегом с льдом, коммунальщики всё это время пробухают, и 3го всё замерзнет ледяной кашей ударившим морозцем под минус 10, и к Рождеству под минус 35
    
 готовы? Наливай!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 29.12.2016 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Замечательно! Сразу видно, что новый мэр заботится о горожанах. Можно быть уверенным, что в новогоднюю ночь люди будут под надежной защитой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 08:16
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    • 
										0
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							Клон хватит за меня ересь тут нести)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 29.12.2016 17:45
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										+1
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							Согласен. Владимир Николаевич - серьезный и талантливый руководитель. Достойный глава города. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 18:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Это заметно по количеству снега на остановках общественного транспорта и подходах к ним.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
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  • 29.12.2016 18:32
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							не его в том вина... количество выпавшего снега превысило сумму бюджета на его уборку...)))
    
конец года, понимаешь ли, денег нет, но вы держитесь!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							В проекте бюджета на следующий год денег на уборку ООТ заложено в 2 раза меньше чем в 2016 (если верить СМИ).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Олег Сидоров								
							
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  • 29.12.2016 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новый гимн  России
    

    
Нет я не продам свою Родину
    
Даже за цену классную
    
Кто ж купит такую уродину 
    
Набитую звёздами красными ...)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Но если не справится, пущай Владимир сам рукава закатывает и говно разгребает, главное что бы лицом не пал если будет пьян								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:53
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    • 
										-1
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							А ты Сидоров знай!
    
Что я жопу порву но в обиду не дам
    
Родину нашу! Я тебя запомнил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 10:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он не Сидоров, он - снегом заляпана первая буква - ...идоров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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