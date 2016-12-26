Проникший на территорию ивановского аэропорта душевнобольной погиб от переохлаждения

Комментарий ЧП администрации аэропорта «Иваново»





Как мы сообщали ранее, 22 декабря на территории ивановского аэропорта произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, в помещении, похожем на трансформаторную будку, рядом с БПРМ-110 (ближний приводной радиомаяк) был обнаружен труп мужчины.

По предварительным данным, гражданин без определенного места жительства пробрался на территорию аэропорта «Иваново» через забор и проник в помещение, пытаясь в нем согреться. Смерть могла наступить либо от удара током, либо от переохлаждения.

Сегодня этот факт прокомментировали в администрации аэропорта «Иваново».

«Действительно, как описано некоторыми СМИ, гражданин, страдающий расстройством психики, в состоянии алкогольного опьянения самовольно проник на территорию удаленного объекта аэропорта «Иваново».

Вопреки появившейся в СМИ информации, гражданин не проникал внутрь помещения, так как оно закрыто и находится под действием средств дистанционной охраны.

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