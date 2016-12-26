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26.12.2016 17:21Бомж проник на территорию ивановского аэропорта и погиб
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Проникший на территорию ивановского аэропорта душевнобольной погиб от переохлаждения
Комментарий ЧП администрации аэропорта «Иваново»
Как мы сообщали ранее, 22 декабря на территории ивановского аэропорта произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, в помещении, похожем на трансформаторную будку, рядом с БПРМ-110 (ближний приводной радиомаяк) был обнаружен труп мужчины.
По предварительным данным, гражданин без определенного места жительства пробрался на территорию аэропорта «Иваново» через забор и проник в помещение, пытаясь в нем согреться. Смерть могла наступить либо от удара током, либо от переохлаждения.
Сегодня этот факт прокомментировали в администрации аэропорта «Иваново».
«Действительно, как описано некоторыми СМИ, гражданин, страдающий расстройством психики, в состоянии алкогольного опьянения самовольно проник на территорию удаленного объекта аэропорта «Иваново».
Вопреки появившейся в СМИ информации, гражданин не проникал внутрь помещения, так как оно закрыто и находится под действием средств дистанционной охраны.В результате переохлаждения гражданин погиб в течение нескольких часов после проникновения на территорию аэропорта и позже был обнаружен службой авиационной охраны аэропорта в рамках планового патрулирования территории. По результатам медицинского освидетельствования было установлено значительное превышение алкоголя в крови данного гражданина».
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Комментарии (3)
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- Виктория Кимвчера, 10:42Почему в иваново нет ночлежки для бомжей? Вот в Ярославле есть: там несчастным можно помыться, выспаться, получить талоны на обед в столовой. там врач и юрист, который поможет выправить утраченные документы.
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- Миха79вчера, 16:15Так это в ярославле.у нас на этом много чиновники незаработают.
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- Миха79вчера, 16:20Жалко человека.что он думал?как дошел до этого?наверно лез,думал поймают,полиция,отдел,тепло.жалко несчастного.
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