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Новости

29.12.2016 14:28

Проникший на территорию ивановского аэропорта душевнобольной погиб от переохлаждения

Комментарий ЧП администрации аэропорта «Иваново»


Как мы сообщали ранее, 22 декабря на территории ивановского аэропорта произошло чрезвычайное событие. По предварительным данным, в помещении, похожем на трансформаторную будку, рядом с БПРМ-110 (ближний приводной радиомаяк) был обнаружен труп мужчины.

По предварительным данным, гражданин без определенного места жительства пробрался на территорию аэропорта «Иваново» через забор и проник в помещение, пытаясь в нем согреться. Смерть могла наступить либо от удара током, либо от переохлаждения.

Сегодня этот факт прокомментировали в администрации аэропорта «Иваново».

«Действительно, как описано некоторыми СМИ, гражданин, страдающий расстройством психики, в состоянии алкогольного опьянения самовольно проник на территорию удаленного объекта аэропорта «Иваново».

Вопреки появившейся в СМИ информации, гражданин не проникал внутрь помещения, так как оно закрыто и находится под действием средств дистанционной охраны.

В результате переохлаждения гражданин погиб в течение нескольких часов после проникновения на территорию аэропорта и позже был обнаружен службой авиационной охраны аэропорта в рамках планового патрулирования территории. По результатам медицинского освидетельствования было установлено значительное превышение алкоголя в крови данного гражданина».

ключевые слова: бомж аэропорт гибель переохлаждение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 10:42
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							Почему в иваново  нет ночлежки для бомжей? Вот в Ярославле есть: там несчастным можно помыться, выспаться, получить талоны на обед в столовой. там врач и юрист, который поможет выправить утраченные документы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 16:15
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							Так это в ярославле.у нас на этом много чиновники незаработают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 16:20
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							Жалко человека.что он думал?как дошел до этого?наверно лез,думал поймают,полиция,отдел,тепло.жалко несчастного.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

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