В Иванове мужчина несколько раз ударил соседа отверткой

Потерпевший госпитализирован





Соседский конфликт произошел в подъезде одного из домов на проспекте Текстильщиков в областном центре. В разгар ссоры мужчина нанес своему 41-летнего соседу несколько ударов отверткой. С колото-резаным ранением груди и руки потерпевший был госпитализирован.

В настоящее время злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался безработный ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. В настоящее время полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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