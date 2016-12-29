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Новости

29.12.2016 13:52

Возобновлена достройка дома Ивановской ДСК на улице Парижской Коммуны


С 29 декабря 2016 года возобновлен монтаж дома под литером 2 на улице Парижской Коммуны в Иванове, застройщиком которого является ОАО «ДСК». Как сообщил генеральный директор подрядной организации АО «Стройиндустрия-Холдинг» Волков В.В., со второй половины января 2017 года монтаж объекта планируется вести в 2 смены.



ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики дом достройка монтаж
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