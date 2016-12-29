В Шуе мужчина проник в дом пенсионерки, избил ее и похитил продукты

Нашли злоумышленника по отпечаткам пальцев





Неизвестный, разбив окно, проник в один из домов на улице Свердлова в Шуе. В жилище на тот момент находилась 77-летняя пенсионерка. Злоумышленник избил пожилую женщину, а затем похитил у нее мобильный телефон и продукты питания. Старушка обратилась в полицию.

На месте происшествия криминалисты обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого, и вскоре тот был задержан оперативниками. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, злоумышленником оказался 49-летний местный житель.

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Сейчас по факту разбойного нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.