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29.12.2016 13:37
В Шуе мужчина проник в дом пенсионерки, избил ее и похитил продукты
Нашли злоумышленника по отпечаткам пальцев
Неизвестный, разбив окно, проник в один из домов на улице Свердлова в Шуе. В жилище на тот момент находилась 77-летняя пенсионерка. Злоумышленник избил пожилую женщину, а затем похитил у нее мобильный телефон и продукты питания. Старушка обратилась в полицию.
На месте происшествия криминалисты обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого, и вскоре тот был задержан оперативниками. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, злоумышленником оказался 49-летний местный житель.Сейчас по факту разбойного нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии (7)
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- Коренной Кохомчанин29.12.2016 13:45Крыса!
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- Коренной Кохомчанин29.12.2016 14:55Хотя, о чем я говорю? Я же сам такой ))
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- Коренной Кохомчанин29.12.2016 16:49Ха-ха,чё за крыса меня скопировала)))) Клоун ты убогий)))
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- Коренной Кохомчанин29.12.2016 17:37Да, это я сам себя скопировал. Теперь буду сам с собой разговаривать )))
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- Коренной Кохомчанин29.12.2016 19:00Ха-ха,с Наступающим клоник)
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- просто ник29.12.2016 20:58Видите, как нужно самому себя поздравлять ))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 08:19Крепко ты вчера видно курнул,всех за клонировал)))))
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