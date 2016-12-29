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29.12.2016 13:12
В Ивановской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты
В доме гендиректора коммерческой организации проведены обыски
По данным следствия, генеральный директор одной из коммерческих организаций, с 1 июня 2015 года по 31 января 2016 года выплачивал своим сотрудникам только часть заработной платы. Общая сумма задолженности составила более 29 млн рублей. При этом деньги в организации на финансово-хозяйственную деятельность и зарплату в полном объеме были.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В организации и по месту жительства гендиректора и сотрудников ООО проведены обыски.
ключевые слова: организация сотрудники зарплата невыплата уголовное дело
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Комментарии (5)
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- tef29.12.2016 13:16что это за задержка такая в 29 тысяч рублей? цифрами не ошиблись? и директор какой организации?
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- волшебник29.12.2016 18:32не читал, но осуждаю. или чукча не читатель, чукча - писатель. там же черным по русски написано:" Общая сумма задолженности составила более 29 млн рублей.."
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- droopвчера, 11:14Ну если бы знать, что придет журналист -"волшебник". волшебней тебя, и поправит не извинившись (у волшебников видимо так принято), то и первого комента не было бы.
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- Виктория Ким29.12.2016 22:29кто-то кое-где у нас порой... Что за куцее сообщение? Неужели в СК нельзя было уточнить хотя бы район?
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- дедАндрюша29.12.2016 13:4329 сотрудникам задолжал по тысяче. Или тысяче сотрудникам - по 29 рублей. Чего тут не понять?
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