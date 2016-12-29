В Ивановской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

В доме гендиректора коммерческой организации проведены обыски





По данным следствия, генеральный директор одной из коммерческих организаций, с 1 июня 2015 года по 31 января 2016 года выплачивал своим сотрудникам только часть заработной платы. Общая сумма задолженности составила более 29 млн рублей. При этом деньги в организации на финансово-хозяйственную деятельность и зарплату в полном объеме были.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

2124

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В организации и по месту жительства гендиректора и сотрудников ООО проведены обыски.