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Новости

29.12.2016 13:12

В Ивановской области возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

В доме гендиректора коммерческой организации проведены обыски


По данным следствия, генеральный директор одной из коммерческих организаций, с 1 июня 2015 года по 31 января 2016 года выплачивал своим сотрудникам только часть заработной платы. Общая сумма задолженности составила более 29 млн рублей. При этом деньги в организации на финансово-хозяйственную деятельность и зарплату в полном объеме были.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В организации и по месту жительства гендиректора и сотрудников ООО проведены обыски.

ключевые слова: организация сотрудники зарплата невыплата уголовное дело
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									tef								
							
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  • 29.12.2016 13:16
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										+1
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							что это за задержка такая в 29 тысяч рублей? цифрами не ошиблись? и директор какой организации?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									волшебник								
							
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  • 29.12.2016 18:32
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										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не читал, но осуждаю. или чукча не читатель, чукча -  писатель. там же черным по русски написано:" Общая сумма задолженности составила более 29 млн рублей.."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • вчера, 11:14
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										0
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							Ну если бы знать, что придет журналист -"волшебник". волшебней тебя, и поправит не извинившись (у волшебников видимо так принято), то и первого комента не было бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 22:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							кто-то кое-где у нас порой... Что за куцее сообщение? Неужели в СК нельзя было уточнить хотя бы район?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 13:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							29 сотрудникам задолжал по тысяче. Или тысяче сотрудникам - по 29 рублей. Чего тут не понять?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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