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Новости

29.12.2016 12:59

Утвержден новый состав Общественного Совета города Иваново

Всего – 30 человек


28 декабря на пленарном заседании городской думы был утвержден состав Общественного Совета города Иванова IV созыва:

1.Азеева Галина Тимофеевна, председатель Правления Ивановского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира».

2.Алоян Роберт Мишаевич, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет».

3.Андреев Андрей Германович, главный врач областного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г.Иваново».

4.Батурин Владимир Владимирович, оператор эфира общества с ограниченной ответственностью «СТС-Иваново».

5.Быстров Николай Иванович, Председатель Ивановской городской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

6.Ваганов Алексей Рудольфович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской области.

7.Варигина Татьяна Геннадьевна, председатель Ивановского областного общественного движения по оказанию поддержки многодетным семьям «Дети и родители».

8.Воронова Галина Анатольевна, председатель Ивановского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

9.Ермаков Юрий Александрович, генеральный директор некоммерческого партнерства «Областной футбольный клуб «Текстильщик» г.Иваново.

10.Зеленина Валентина Юрьевна, председатель Ивановской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

11.Игумен Герман (Дворцов Григорий Иванович), ректор Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной Духовной Семинарии, настоятель Прихода храма Владимирской иконы Божией Матери города Иванова, настоятель Прихода Свято-Благовещенского храма города Кохмы.

12.Кашаев Владимир Евгеньевич, директор государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Центральная универсальная научная библиотека».

13.Кубышкин Алексей Владимирович, главный редактор радиостанции «ИвановоFM».

14.Курбанов Всеволод Магомедрасулович, сопредседатель дагестанского культурно-делового центра «Каспий».

15.Лебедева Юлия Леонидовна, председатель Совета территориального общественного самоуправления «Спортивный».

16.Метельский Сергей Леонидович, заместитель Председателя Ивановской региональной общественной организации «Белорусский национально-культурный центр «Крыница» (Родник), проректор Ивановского государственного химико-технологического университета по административно-хозяйственной работе.

17.Морозов Александр Евгеньевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Светофор».

18.Москалева Надежда Николаевна, председатель Ивановской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

19.Назаров Александр Николаевич, председатель Ивановской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

20.Палкин Алексей Николаевич, президент Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация восточных единоборств».

21.Разина Светлана Юрьевна, заместитель директора Ивановской областной общественной организации Клуб «Деловая женщина», директор Детского культурного центра «Школа для девочек», руководитель модельного агентства «Деловая женщина», академик Национальной Академии Индустрии Моды.

22.Ригерт Сергей Валерьевич, директор Государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский областной театр кукол».

23.Рясина Елена Владимировна, член Совета Ивановской областной детской общественной организации содействия развитию детей «Союз детских организаций и объединений (СДО)».

24.Синякина Марина Николаевна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Автоком», председатель Ивановской региональной общественной организации «Альянс Ивановских перевозчиков».

25.Сметанин Александр Владимирович, председатель Правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Ивановской области.

26.Смирнов Евгений Александрович, директор Ивановского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

27.Смолина Зоя Павловна, Почетный гражданин города Иванова, почетный

председатель Ивановской городской общественной организации «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».

28.Хаеров Рифкат Миннисламович, заместитель председателя региональной общественной организации Национально-культурной автономии татар Ивановской области.

29.Цветков Василий Алексеевич, председатель Правления Ивановской областной общественной организации по защите прав потребителей.

30.Щебельский Владимир Анатольевич, заместитель председателя, член Совета Ивановского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ключевые слова: город Общественный Совет
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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 13:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кроме Смолиной З.П. не вижу ни одного человека который реально будет отстаивать интересы горожан.
    
Как подбирали эту команду если реальных общественников которые на слуху у жителей города в ней нет? Неужели это очередной междусобойчик Шарыпова?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даже этому человеку не верите Александр Петрович:
    
Батурин Владимир Владимирович - оператор эфира общества с ограниченной ответственностью 
    
«СТС-Иваново»?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я верю только делам.
    
Считаю, что после ухода Смолиной и прихода в совет ветеранов Быстрова загнулся.
    
Не вижу ни какой отдачи и от Ивановской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
    
Так что остаюсь при своём мнении. Верное оно или нет покажет время. Буду очень рад если ошибаюсь.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Считаю, что после ухода Смолиной и прихода в совет ветеранов Быстрова городской совет ветеранов практически загнулся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Считаете, что это не вопрос веры, а полезных дел?
    
Так таким делом этого члена совета (В. Батурина)
    
можно считать те же расписания на остановках, которые он сделал на ул. Минской кажется!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							До 2005 года в городе был общественный совет, который заставлял чиновников и депутатов заниматься своими делами и думать о горожанах.
    
В2005 году Сверчков с Морозовым и др. депутатами, дабы обеспечить себе спокойное депутатство,  "убили"этот совет.
    
Спустя некоторое время появилось то, что мы сейчас обсуждаем.
    
Я полагаю, что частным размещением расписаний на некоторых остановках городские проблемы не решить, а совет при администрации, цель которой, убеждён в этом, собственное благополучие, а не благополучие горожан это что-то не понятное.
    
Посмотрите на сайте ivsovet. ru их КПД и всё станет ясно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, забыл.
    
Расписания на остановках это наверное хорошо, но вот ходит ли транспорт по этому расписанию?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Существенное замечание. Улыбнуло. + 
    
:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спасибо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 14:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все люди в этом списке достойные, если это междусобойчик Шарыпова- то респект и уважуха Шарыпику! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сгинь, клон! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 15:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							вот конкретно данный совет что-то решает? есть мнение что не более чем инструмент наших друзей из едра.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Простите, что не в курсе, но подскажите, а этот совет, будучи якобы общественным, действует на общественных началах или за денежку? Если не бесплатно, то кто-нибудь знает, чем он вообще занимается? И может, кто скажет о результатах деятельности совета предыдущего созыва?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 16:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так зайдите на сайт совета и посмотрите - ivsovet. ru
    
А оценка того, что Вы там не найдёте дана здесь:
    
newsplot. ru/news/10775								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 16:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							благодарю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Почитал с удовольствием постановление об этом самом совете. Конечно, последней строкой было написано про финансирование из бюджета + командировочные-суточные + иные расходы, необходимые для осуществления деятельности. Очередная толпа дармоедов. Да и сайт у них действительно мёртвый, как мамонт. А за него, наверное, тоже деньги платятся регулярно. На хрена ж такое счастье?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 21:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На совете будет решаться вопрос застройки города, кому давать кому нет, так что Шарыпик в меде!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если это так, как Вы говорите, то этот совет будет "штамповать" неугодные горожанам решения, а Шарыпов говорить, что все вопросы согласованы с общественностью. которую общество-то как бы и не выбирало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 29.12.2016 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Опщественной палате бездельники получают по 80000рублей в месяц, имеют служебное авто, а в совете при городе 60000рублей,а у Шарыпчика далекооо за 100000								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда такая инфа?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 00:37
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    • 
										-1
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							А у депутатов знаете какая зарплата в гор Думе ?! Они депутаты тщательно скрывают, а то и правильно, насколько большое будет возмущение, если люди узнают! Все их дела нацелены на следующие выборы! А народ для них лишь количество голосов на выборах, вот и пыль в глаза пускают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • вчера, 00:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Одно успокаивает, депутаты на выборах заносят в Едро столько,сколько если сложить их З/П за весь срок полномочий, так что получается работают бесплатно, а Едро зарабатывает, интересно что людей толкает на этот шаг ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 01:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Даешь свет на кладбище в темное время суток! Распустить Думу к чертовой бабушке, свободу политзаключенным, снизить акцизу на алкоголь, вот что хочет общественность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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