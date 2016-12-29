Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

И другие праздничные дни





Коммерческие автобусы малой вместимости будут работать на маршрутах городского общественного транспорта в ночь на 1 января до 02.00. Рабочий день троллейбусов и автобусов большой вместимости 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту и связи.

1 января в режиме выходного дня планируется выпуск на городские маршруты с 07.00 50 троллейбусов и с 08.00 около 250 единиц, а с 10.00 - около 350 единиц автобусов большой и малой вместимости. 6 января работа автобусов большой и малой вместимости будет продлена до 23.30.

Со 2 по 5 января, 7 и 8 января общественный транспорт в Иванове будет работать также в режиме выходного дня. Как пояснили в городском комитете по транспорту и связи, это означает, что на маршруты выйдут на 20-30 процентов меньше единиц техники, чем в обычный день.

поделиться ссылкой:

