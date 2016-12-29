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Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
И другие праздничные дни
Коммерческие автобусы малой вместимости будут работать на маршрутах городского общественного транспорта в ночь на 1 января до 02.00. Рабочий день троллейбусов и автобусов большой вместимости 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту и связи.
1 января в режиме выходного дня планируется выпуск на городские маршруты с 07.00 50 троллейбусов и с 08.00 около 250 единиц, а с 10.00 - около 350 единиц автобусов большой и малой вместимости. 6 января работа автобусов большой и малой вместимости будет продлена до 23.30.
Со 2 по 5 января, 7 и 8 января общественный транспорт в Иванове будет работать также в режиме выходного дня. Как пояснили в городском комитете по транспорту и связи, это означает, что на маршруты выйдут на 20-30 процентов меньше единиц техники, чем в обычный день.
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Комментарии (9)
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- 12312329.12.2016 13:29Автобусы большой вместимости? В Иванове?? Что курят господа из городского комитета по транспорту и связи???
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- МУРАТЯКИН29.12.2016 16:033 Мерседеса на 110 маршруте,1 Кароса на 130 маршруте)))
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- 123123вчера, 16:44Таксисты тоже обнаглеют, в тройне будут шкурить
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- 123123вчера, 16:42Да и не только курят, еще и пьют в праздники, буржуи
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- gorozhanin29.12.2016 23:47В Нижнем Новгороде частный перевозчик Каргин на 171 маршруте уже несколько лет подряд в новогоднюю ночь на своих автобусах возит людей БЕСПЛАТНО интервалы у ПАЗиков каждые 15 минут. А в Иванове наверняка маршруточники в два раза поднимут таксу 31 декабря.
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- Максим Озерчуквчера, 16:46ну вот что ты жалуешься постоянно это нижний новгород а не Иваново
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- Максим Озерчуквчера, 16:47максимум проезд у них 19 рублей а в новогоднюю ночь дай бог 30 рублей будет но ни как больше
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- Миха79вчера, 16:26Как,как.у меня уж сосед руки потирает,как по двойному тарифу вас возить будет в новогоднюю ночь,+жена кондуктор,сильно пьяные и без сдачи у них поедут.
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- 123123вчера, 16:41Большой значит Пазик, маленькие это Газели, я думаю все норм будет, такси на подхвате.
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