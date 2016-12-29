Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Новости

вчера, 13:21

Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

И другие праздничные дни


Коммерческие автобусы малой вместимости будут работать на маршрутах городского общественного транспорта в ночь на 1 января до 02.00. Рабочий день троллейбусов и автобусов большой вместимости 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту и связи.

1 января в режиме выходного дня планируется выпуск на городские маршруты с 07.00 50 троллейбусов и с 08.00 около 250 единиц, а с 10.00 - около 350 единиц автобусов большой и малой вместимости. 6 января работа автобусов большой и малой вместимости будет продлена до 23.30.

Со 2 по 5 января, 7 и 8 января общественный транспорт в Иванове будет работать также в режиме выходного дня. Как пояснили в городском комитете по транспорту и связи, это означает, что на маршруты выйдут на 20-30 процентов меньше единиц техники, чем в обычный день.



ключевые слова: Новый год Рождество праздники общественный транспорт график работы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 3095
  • 9







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (9)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 13:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автобусы большой вместимости? В Иванове?? Что курят господа из городского комитета по транспорту и связи???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									МУРАТЯКИН								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 16:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							3 Мерседеса на 110 маршруте,1 Кароса на 130 маршруте)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таксисты тоже обнаглеют, в тройне будут шкурить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да и не только курят, еще и пьют в праздники, буржуи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 23:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Нижнем Новгороде частный перевозчик Каргин на 171 маршруте уже несколько лет подряд в новогоднюю ночь на своих автобусах возит людей БЕСПЛАТНО интервалы у ПАЗиков каждые 15 минут. А в Иванове наверняка маршруточники в два раза поднимут таксу 31 декабря.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Максим Озерчук								
							
    • 
							
  • вчера, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну вот что ты жалуешься постоянно это нижний новгород а не Иваново								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Максим Озерчук								
							
    • 
							
  • вчера, 16:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							максимум проезд у них 19 рублей а в новогоднюю ночь дай бог 30 рублей будет но ни как больше
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • вчера, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как,как.у меня уж сосед руки потирает,как по двойному тарифу вас возить будет в новогоднюю ночь,+жена кондуктор,сильно пьяные и без сдачи у них поедут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Большой значит Пазик, маленькие это Газели, я думаю все норм будет, такси на подхвате.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1540						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7134						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7407						
    •