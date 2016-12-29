В Иванове вынесен приговор продавцу смертельного коньяка





Сегодня Октябрьский суд г. Иваново вынес приговор Владимиру Емельянову. Он обвинялся в распространении суррогатного коньяка «Кизляр» и «Лезгинка», который ровно год назад убил двоих человек, нескольких сделал инвалидами. В бутылках содержался яд - метанол.

Напомним, в конце декабря прошлого года несколько человек отравились паленым коньяком. Причем, жертвами стали весьма благополучные семьи. Скончалась 36-летняя женщина, ее муж выжил. С ним Владимир Емельянов расплатился алкоголем за оказанные услуги по ремонту крыши дома. Супруги не знали, что пьют подделку.

Жертвами яда стали двое ивановцев. Один мужчина погиб, другой стал инвалидом. Они отмечали семейный праздник.

Владимир Емельянов свою вину не признает. Утверждает, что не предполагал, что коньяк содержит метанол, приобретал его через интернет, употреблял сам. Однако обвинение настаивало: Емельянов с конца 2014-го по ноябрь 2015 года занимался сбытом продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Для подсудимого группа гособвинителей с участием прокурора Ивановской области Андрея Ханько просила 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Именно таким и стал приговор. Кроме того, Владимир Емельянов должен возместить потерпевшим материальные убытки, а также моральный вред. Супругам погибших - по 2 миллиона рублей, пострадавшему от метанола - 1 миллион рублей.

Все участники трагедии, а также само заседание суда смотрите сегодня в вечернем выпуске программы «Губерния». А пока – еще некоторые подробности громкого дела прошлого года дела из официального пресс-релиза СУ СКР по Ивановской области:

«Следствием и судом установлено, что с конца 2014 по ноябрь 2015 года мужчина приобрел на улице в городе Иваново у неизвестного лица по явно заниженной стоимости с целью сбыта спиртсодержащую жидкость в количестве 14 бутылок с фирменным наименованием коньяка марки «Кизляр» и «Лезгинка» производителем которой указан ФГУП «Кизлярский коньячный завод». После этого приобретенную спиртсодержащую жидкость мужчина передал иным лицам, неосведомленным об обстоятельствах приобретения указанного непищевого продукта. Согласно заключению экспертизы, жидкость в бутылках с фирменным наименованием коньяка марки «Кизляр» и «Лезгинка» в качестве основного компонента содержала метиловый спирт.

В декабре 2015 года пятеро лиц употребили указанную спиртсодержащую жидкость, в результате чего мужчина и женщина скончались от отравления метиловым спиртом в течение 2 суток с момента ее употребления, один человек получил отравление метиловым спиртом, повлекшее развитие полной стойкой слепоты на оба глаза, двум мужчинам в результате отравления причинен легкий вред здоровью.

Сложности в расследовании уголовного дела представляло установление источника сбыта контрафактного коньяка. Проанализировав большой объем полученной информации, следователями СК России по Ивановской области установлена «цепочка» из лиц, которые, будучи неосведомленными о том, что передают друг другу опасный для жизни и здоровья непищевой продукт, фактически передавали бутылки с ядовитой жидкостью в знак благодарности и к праздничным датам.

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