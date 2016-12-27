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Новости

29.12.2016 12:08

В Иванове двое мужчин до смерти забили жильца коммунальной квартиры и вывезли его труп на кладбище

Стали известны подробности криминального происшествия


Как мы сообщали ранее, утром 27 декабря в Советском районе Иванова, на территории Сосневского кладбища был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего была установлена. Оперативники сумели также установить личности граждан, с которыми погибший общался в последние часы своей жизни. Предположительно, именно они вывезли тело на кладбище на машине. Оба фигуранта задержаны.

Сегодня в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области сообщили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Также были озвучены некоторые подробности произошедшего.

По данным следствия, в период времени с 25 по 26 декабря 2016 года двое мужчин, 1982 и 1977 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире дома, расположенного по ул. Пролетарской областного центра, во время ссоры нанесли 56-летнему мужчине, проживавшему в одной из комнат указанной квартиры, множественные удары руками и ногами в голову и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники поместили тело погибшего в автомобиль и вывезли на кладбище.

От подозреваемых уже получены явки с повинной. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия.



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