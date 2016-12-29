Ивановцев приглашают на выставку «Узоры на холсте и камне»

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В ивановском музее камня при школе-музее «Литос-КЛИО открылась выставка «Узоры на холсте и камне». На ней представлены картины ивановского художника Татьяны Комляковой и рисунчато-пейзажные камни из коллекции музея камня. Выставка продлится до 20 февраля 2017 года.

«На выставке перед зрителями открывается оригинальный симбиоз творчества художника как автора-творца и рисунчато-пейзажных камней, созданных природой, - рассказывают организаторы. - Экспозиция решена в интересном философском формате, когда образы на картинах и образы на камнях, дополняя друг друга, создают единую композицию».

Посетителям будет представлено свыше четырех десятков картин Татьяны Комляковой, выполненных в разных техниках: черно-белая и цветная графика, батик, орнамент, вышивка, а также экспонаты музея камня из зала «Образ в камне»: рисунчато-пейзажные агаты, кремни, яшмы, песчаники, кварциты и др.

Приглашаются все желающие.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново