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29.12.2016 11:30
Ивановка выступит на Первенстве Мира по лыжным гонкам
С 30 января по 5 февраля 2017 года в городе Парк Сити (США) пройдет Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Наш регион в составе сборной России на Первенстве будет представлять ивановская лыжница Наталья Смирнова.
ключевые слова: спорт лыжи гонки Первенство Мира
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- vofchik29.12.2016 20:09Побольше таких новостей. Очень рад за нашу землячку.
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