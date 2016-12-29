Ивановка выступит на Первенстве Мира по лыжным гонкам





С 30 января по 5 февраля 2017 года в городе Парк Сити (США) пройдет Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Наш регион в составе сборной России на Первенстве будет представлять ивановская лыжница Наталья Смирнова.

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