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Новости

29.12.2016 11:02

Обнародован список ивановских домов, в которых в 2017 году будет сделан капремонт


На сайт администрации областного центра опубликован перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в 2017 году.

«Собственники помещений вправе изменить запланированный вид работ, - говорится в сообщении мэрии. - Для этого необходимо провести общее собрание и вынести данный вопрос на согласование всех собственников помещений МКД».

Инициатором общего собрания может быть любой из собственников помещений. Такое собрание необходимо провести в срок до 25 января 2017 года. По организационным вопросам проведения общего собрания жители могут обратиться в управляющую организацию, в управлении которой находится дом. Протокол общего собрания собственники должны направить в городское управление жилищно-коммунального хозяйства (г. Иваново, пл. Революции д. 6, каб. 514. Телефон 59 46 18).

Если в срок до 1 февраля 2017 года в администрацию города не поступит какой-либо информации, проведение указанных в перечне работ будет считаться согласованным.

№ п/п

Наименование населенного пункта

Адрес многоквартирного дома, улица

номер дома

Вид работ по программе

1

г. Иваново

улица Ташкентская

105

капитальный ремонт крыши

2

г. Иваново

улица Фрунзе

33

капитальный ремонт фасада

3

г. Иваново

улица Красных Зорь

29/2

капитальный ремонт крыши

4

г. Иваново

проспект Текстильщиков

115-А

капитальный ремонт крыши

5

г. Иваново

улица Лежневская

148

капитальный ремонт крыши

6

г. Иваново

улица Радищева

14

капитальный ремонт крыши

7

г. Иваново

проспект Шереметевский

117

капитальный ремонт инженерных сетей

8

г. Иваново

улица Крутицкая

24

капитальный ремонт инженерных сетей

9

г. Иваново

улица Косарева

7

капитальный ремонт инженерных сетей

10

г. Иваново

улица Музыкальная

2-А

капитальный ремонт инженерных сетей

11

г. Иваново

улица Фрунзе

17

капитальный ремонт инженерных сетей

12

г. Иваново

улица Фрунзе

4

капитальный ремонт инженерных сетей

13

г. Иваново

улица Фрунзе

13/1

капитальный ремонт инженерных сетей

14

г. Иваново

улица Фрунзе

19

капитальный ремонт инженерных сетей

15

г. Иваново

улица Шувандиной

82

капитальный ремонт инженерных сетей

16

г. Иваново

улица Шувандиной

90

капитальный ремонт инженерных сетей

17

г. Иваново

улица 2-я Окружная

17

капитальный ремонт инженерных сетей

18

г. Иваново

улица 2-я Окружная

21

капитальный ремонт инженерных сетей

19

г. Иваново

улица Собинова

39

капитальный ремонт инженерных сетей

20

г. Иваново

улица Садовского

3

капитальный ремонт инженерных сетей

21

г. Иваново

переулок Свободы

7/49

капитальный ремонт инженерных сетей

22

г. Иваново

улица Ульяновская

71

капитальный ремонт инженерных сетей

23

г. Иваново

улица Калинцева

2

капитальный ремонт инженерных сетей

24

г. Иваново

улица Калинцева

3

капитальный ремонт инженерных сетей

25

г. Иваново

улица Калинцева

5

капитальный ремонт инженерных сетей

26

г. Иваново

улица Калинцева

8

капитальный ремонт инженерных сетей

27

г. Иваново

улица Калинцева

12

капитальный ремонт инженерных сетей

28

г. Иваново

улица Афанасьева

11

капитальный ремонт инженерных сетей

29

г. Иваново

улица Свободы

5

капитальный ремонт инженерных сетей

30

г. Иваново

улица Свободы

11

капитальный ремонт инженерных сетей

31

г. Иваново

улица Свободы

36/1

капитальный ремонт инженерных сетей

32

г. Иваново

улица Свободы

58

капитальный ремонт инженерных сетей

33

г. Иваново

улица Поселковая

113

капитальный ремонт инженерных сетей

34

г. Иваново

улица Куликова

25

капитальный ремонт фасада

35

г. Иваново

улица Красных Зорь

6-А

капитальный ремонт крыши

36

г. Иваново

улица 12-я Санаторная

1-Б

капитальный ремонт инженерных сетей

37

г. Иваново

улица Ташкентская

77

капитальный ремонт инженерных сетей

38

г. Иваново

улица Юношеская

11

капитальный ремонт инженерных сетей

39

г. Иваново

улица Варенцовой

19/2

капитальный ремонт инженерных сетей

40

г. Иваново

улица Ташкентская

95

капитальный ремонт крыши

41

г. Иваново

улица 20-я Линия

7

капитальный ремонт фасада

42

г. Иваново

улица Богдана Хмельницкого

58

капитальный ремонт инженерных сетей

43

г. Иваново

улица Юношеская

9

капитальный ремонт крыши

44

г. Иваново

проспект Строителей

34

капитальный ремонт крыши

45

г. Иваново

улица Калинина

48

капитальный ремонт инженерных сетей

46

г. Иваново

улица 20-я Линия

5

капитальный ремонт фасада

47

г. Иваново

улица Поселковая

117

капитальный ремонт инженерных сетей

48

г. Иваново

улица Кудряшова

105

капитальный ремонт инженерных сетей

49

г. Иваново

улица Кузнецова

63

капитальный ремонт крыши

50

г. Иваново

проспект Ленина

7

капитальный ремонт инженерных сетей

51

г. Иваново

улица Самойлова

8

капитальный ремонт крыши

52

г. Иваново

проспект Строителей

72

капитальный ремонт инженерных сетей

53

г. Иваново

улица Шубиных

14-А

капитальный ремонт инженерных сетей

54

г. Иваново

проспект Строителей

74

капитальный ремонт инженерных сетей

55

г. Иваново

проспект Строителей

90

капитальный ремонт инженерных сетей

56

г. Иваново

проспект Строителей

102

капитальный ремонт инженерных сетей

57

г. Иваново

улица Калинина

22

капитальный ремонт инженерных сетей

58

г. Иваново

улица Каравайковой

137-А

капитальный ремонт инженерных сетей

59

г. Иваново

улица Шубиных

31

капитальный ремонт инженерных сетей

60

г. Иваново

переулок Конспиративный

10

капитальный ремонт крыши

61

г. Иваново

улица Павленко

30

капитальный ремонт фасада

62

г. Иваново

улица Станко

15

капитальный ремонт крыши

63

г. Иваново

проспект Строителей

45

капитальный ремонт инженерных сетей

64

г. Иваново

проспект Строителей

51

капитальный ремонт инженерных сетей

65

г. Иваново

улица Кузнецова

48-А

капитальный ремонт крыши

66

г. Иваново

улица Некрасова

39-А

капитальный ремонт крыши

67

г. Иваново

улица Палехская

11

капитальный ремонт крыши

68

г. Иваново

проспект Текстильщиков

113-А

капитальный ремонт крыши

69

г. Иваново

улица Поэта Ноздрина

9

капитальный ремонт инженерных сетей

70

г. Иваново

улица Смирнова

80-А

капитальный ремонт инженерных сетей

71

г. Иваново

улица 4-я Сосневская

128

капитальный ремонт инженерных сетей

72

г. Иваново

улица Танкиста Белороссова

32

капитальный ремонт инженерных сетей

73

г. Иваново

улица 1-я Мебельщиков

12-А

капитальный ремонт инженерных сетей

74

г. Иваново

улица Комсомольская

19

капитальный ремонт фасада

75

г. Иваново

улица Комсомольская

8

капитальный ремонт инженерных сетей

76

г. Иваново

улица Суворова

9

капитальный ремонт инженерных сетей

77

г. Иваново

улица 4-я Первомайская

3

капитальный ремонт крыши

78

г. Иваново

улица Калинина

10

капитальный ремонт крыши

79

г. Иваново

улица Стрелковая

2

капитальный ремонт инженерных сетей

80

г. Иваново

улица Панина

12

капитальный ремонт инженерных сетей

81

г. Иваново

улица 13-я Березниковская

20

капитальный ремонт крыши

82

г. Иваново

улица Благова

9/27

капитальный ремонт крыши

83

г. Иваново

улица 2-я Ефимовская

10

капитальный ремонт инженерных сетей

84

г. Иваново

улица Третьего Авиаотряда

12

капитальный ремонт крыши

85

г. Иваново

улица Смирнова

10-Б

капитальный ремонт инженерных сетей

86

г. Иваново

улица 4-я Первомайская

1

капитальный ремонт крыши

87

г. Иваново

переулок Коммунальный

17-А

капитальный ремонт крыши

88

г. Иваново

переулок Коммунальный

20

капитальный ремонт крыши

89

г. Иваново

улица Пролетарская

1

капитальный ремонт фасада

90

г. Иваново

улица Суворова

27

капитальный ремонт инженерных сетей

91

г. Иваново

улица Союзная

7-А

капитальный ремонт крыши

92

г. Иваново

улица 5-я Первомайская

17

капитальный ремонт крыши

93

г. Иваново

улица Каравайковой

134

капитальный ремонт крыши

94

г. Иваново

улица 1-я Мебельщиков

14-А

капитальный ремонт инженерных сетей

95

г. Иваново

улица Союзная

5/7

капитальный ремонт фасада

96

г. Иваново

проспект Ленина

90

капитальный ремонт крыши

97

г. Иваново

улица Шувандиной

105/14

капитальный ремонт крыши

98

г. Иваново

улица Поэта Лебедева

2

капитальный ремонт инженерных сетей

99

г. Иваново

улица Ермака

9

капитальный ремонт крыши

100

г. Иваново

улица Староглинищевская

2/2

капитальный ремонт крыши

101

г. Иваново

улица Варенцовой

20/9

капитальный ремонт крыши

102

г. Иваново

улица Попова

1-А

капитальный ремонт крыши

103

город Иваново

14-й Проезд

10 к2

капитальный ремонт крыши

104

город Иваново

проспект Ленина

98

капитальный ремонт крыши

105

город Иваново

улица Колесанова

7

капитальный ремонт крыши

106

город Иваново

проспект Шереметевский

72

капитальный ремонт крыши

107

город Иваново

улица 2-я Меланжевая

7

капитальный ремонт крыши

108

город Иваново

улица 4-я Меланжевая

10

капитальный ремонт крыши

109

город Иваново

улица Академическая

18

капитальный ремонт крыши

110

город Иваново

улица Демидова

10

капитальный ремонт крыши

111

город Иваново

улица Девятое Января

11

капитальный ремонт крыши

112

город Иваново

улица Генерала Хлебникова

50

капитальный ремонт крыши

113

город Иваново

улица Войкова

13

капитальный ремонт крыши

114

город Иваново

улица Куконковых

10

капитальный ремонт крыши

115

город Иваново

улица Демьяна Бедного

115-А

капитальный ремонт крыши

116

город Иваново

проспект Ленина

62

капитальный ремонт крыши

117

город Иваново

улица Шувандиной

107

капитальный ремонт крыши

118

город Иваново

улица Степана Халтурина

6

капитальный ремонт крыши

119

город Иваново

улица Советская

50

капитальный ремонт крыши

120

город Иваново

улица Советская

57

капитальный ремонт крыши

121

город Иваново

улица Смирнова

85

капитальный ремонт крыши

122

город Иваново

улица Сакко

1

капитальный ремонт крыши

123

город Иваново

улица Окуловой

74

капитальный ремонт крыши

124

город Иваново

улица Огородная

1

капитальный ремонт крыши

125

город Иваново

улица Калинина

7

капитальный ремонт крыши

126

город Иваново

улица Нефедова

14

капитальный ремонт крыши

127

город Иваново

переулок 1-й Рабфаковский

1-А

капитальный ремонт крыши

128

город Иваново

улица 12-я Санаторная

2

капитальный ремонт крыши

129

город Иваново

улица 12-я Санаторная

капитальный ремонт крыши

130

город Иваново

улица Кузнецова

46

капитальный ремонт крыши

131

город Иваново

улица Кузнецова

112

капитальный ремонт крыши

132

город Иваново

улица Кузнецова

57

капитальный ремонт крыши

133

город Иваново

улица Кузнецова

55

капитальный ремонт крыши

134

город Иваново

улица Кольцова

27

капитальный ремонт крыши

135

город Иваново

улица Зверева

14

капитальный ремонт крыши

136

город Иваново

улица Зверева

7/2

капитальный ремонт крыши

137

город Иваново

улица Богдана Хмельницкого

95

капитальный ремонт крыши

138

город Иваново

улица Велижская

63

капитальный ремонт крыши

139

город Иваново

улица 2-я Чапаева

88-а

капитальный ремонт крыши

140

город Иваново

улица Кузнецова

48

капитальный ремонт крыши

141

город Иваново

улица Красных Зорь

капитальный ремонт крыши

142

город Иваново

улица Красных Зорь

4

капитальный ремонт крыши

143

город Иваново

улица Благова

40

капитальный ремонт крыши

144

город Иваново

улица Самойлова

10

капитальный ремонт крыши

145

город Иваново

улица Менделеева

3

капитальный ремонт крыши

146

город Иваново

улица Громобоя

19

капитальный ремонт крыши

147

город Иваново

улица Суворова

40

капитальный ремонт инженерных сетей

148

город Иваново

улица Инженерная

капитальный ремонт инженерных сетей

149

город Иваново

14-й Проезд

17

капитальный ремонт крыши

150

город Иваново

проспект Строителей

114

капитальный ремонт крыши

151

город Иваново

проспект Текстильщиков

26-А

капитальный ремонт крыши

152

город Иваново

проспект Текстильщиков

64

капитальный ремонт крыши

153

город Иваново

улица 2-я Лагерная

50

капитальный ремонт крыши

154

город Иваново

улица Пушкина

5

капитальный ремонт крыши

155

город Иваново

улица Маршала Василевского

4

капитальный ремонт крыши

156

город Иваново

улица 3-я Лагерная

57

капитальный ремонт крыши

157

город Иваново

улица Лежневская

136

капитальный ремонт крыши

158

город Иваново

улица Диановых

12

капитальный ремонт крыши

159

город Иваново

улица Ульяновская

58

капитальный ремонт инженерных сетей

160

город Иваново

улица Огородная

5

капитальный ремонт инженерных сетей

161

город Иваново

улица Инженерная

капитальный ремонт инженерных сетей

162

город Иваново

улица Инженерная

капитальный ремонт инженерных сетей

163

город Иваново

улица Арсения

22/14

капитальный ремонт крыши

164

город Иваново

улица Шувандиной

117

капитальный ремонт крыши

165

город Иваново

улица Радищева

20

капитальный ремонт крыши

166

город Иваново

улица Маршала Василевского

11

капитальный ремонт крыши

167

город Иваново

улица Маршала Василевского

11-А

капитальный ремонт крыши

168

город Иваново

улица Лежневская

161

капитальный ремонт крыши

169

город Иваново

улица Дунаева

48

капитальный ремонт лифтового оборудования

170

город Иваново

улица Свободная

9

капитальный ремонт лифтового оборудования

171

город Иваново

проспект Шереметевский

26

капитальный ремонт лифтового оборудования



ключевые слова: многоквартирные дома капремонт
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 29.12.2016 11:35
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										+1
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							Даю 100% больше половины не сделают!!!!!
    
а как можно посмотреть сколько сделали за 16 год????
    
отчёт просим в студию)))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anton2017								
							
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  • 29.12.2016 16:11
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							А действительно необходимо делать кап.ремонт крыши нового дома по улице Красных Зорь 29/2?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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