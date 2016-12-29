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Обнародован список ивановских домов, в которых в 2017 году будет сделан капремонт
На сайт администрации областного центра опубликован перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в 2017 году.
«Собственники помещений вправе изменить запланированный вид работ, - говорится в сообщении мэрии. - Для этого необходимо провести общее собрание и вынести данный вопрос на согласование всех собственников помещений МКД».
Инициатором общего собрания может быть любой из собственников помещений. Такое собрание необходимо провести в срок до 25 января 2017 года. По организационным вопросам проведения общего собрания жители могут обратиться в управляющую организацию, в управлении которой находится дом. Протокол общего собрания собственники должны направить в городское управление жилищно-коммунального хозяйства (г. Иваново, пл. Революции д. 6, каб. 514. Телефон 59 46 18).
Если в срок до 1 февраля 2017 года в администрацию города не поступит какой-либо информации, проведение указанных в перечне работ будет считаться согласованным.
|№ п/п
|
Наименование населенного пункта
|
Адрес многоквартирного дома, улица
|
номер дома
|
Вид работ по программе
|
1
|
г. Иваново
|
улица Ташкентская
|
105
|
капитальный ремонт крыши
|
2
|
г. Иваново
|
улица Фрунзе
|
33
|
капитальный ремонт фасада
|
3
|
г. Иваново
|
улица Красных Зорь
|
29/2
|
капитальный ремонт крыши
|
4
|
г. Иваново
|
проспект Текстильщиков
|
115-А
|
капитальный ремонт крыши
|
5
|
г. Иваново
|
улица Лежневская
|
148
|
капитальный ремонт крыши
|
6
|
г. Иваново
|
улица Радищева
|
14
|
капитальный ремонт крыши
|
7
|
г. Иваново
|
проспект Шереметевский
|
117
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
8
|
г. Иваново
|
улица Крутицкая
|
24
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
9
|
г. Иваново
|
улица Косарева
|
7
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
10
|
г. Иваново
|
улица Музыкальная
|
2-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
11
|
г. Иваново
|
улица Фрунзе
|
17
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
12
|
г. Иваново
|
улица Фрунзе
|
4
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
13
|
г. Иваново
|
улица Фрунзе
|
13/1
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
14
|
г. Иваново
|
улица Фрунзе
|
19
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
15
|
г. Иваново
|
улица Шувандиной
|
82
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
16
|
г. Иваново
|
улица Шувандиной
|
90
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
17
|
г. Иваново
|
улица 2-я Окружная
|
17
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
18
|
г. Иваново
|
улица 2-я Окружная
|
21
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
19
|
г. Иваново
|
улица Собинова
|
39
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
20
|
г. Иваново
|
улица Садовского
|
3
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
21
|
г. Иваново
|
переулок Свободы
|
7/49
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
22
|
г. Иваново
|
улица Ульяновская
|
71
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
23
|
г. Иваново
|
улица Калинцева
|
2
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
24
|
г. Иваново
|
улица Калинцева
|
3
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
25
|
г. Иваново
|
улица Калинцева
|
5
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
26
|
г. Иваново
|
улица Калинцева
|
8
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
27
|
г. Иваново
|
улица Калинцева
|
12
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
28
|
г. Иваново
|
улица Афанасьева
|
11
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
29
|
г. Иваново
|
улица Свободы
|
5
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
30
|
г. Иваново
|
улица Свободы
|
11
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
31
|
г. Иваново
|
улица Свободы
|
36/1
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
32
|
г. Иваново
|
улица Свободы
|
58
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
33
|
г. Иваново
|
улица Поселковая
|
113
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
34
|
г. Иваново
|
улица Куликова
|
25
|
капитальный ремонт фасада
|
35
|
г. Иваново
|
улица Красных Зорь
|
6-А
|
капитальный ремонт крыши
|
36
|
г. Иваново
|
улица 12-я Санаторная
|
1-Б
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
37
|
г. Иваново
|
улица Ташкентская
|
77
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
38
|
г. Иваново
|
улица Юношеская
|
11
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
39
|
г. Иваново
|
улица Варенцовой
|
19/2
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
40
|
г. Иваново
|
улица Ташкентская
|
95
|
капитальный ремонт крыши
|
41
|
г. Иваново
|
улица 20-я Линия
|
7
|
капитальный ремонт фасада
|
42
|
г. Иваново
|
улица Богдана Хмельницкого
|
58
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
43
|
г. Иваново
|
улица Юношеская
|
9
|
капитальный ремонт крыши
|
44
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
34
|
капитальный ремонт крыши
|
45
|
г. Иваново
|
улица Калинина
|
48
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
46
|
г. Иваново
|
улица 20-я Линия
|
5
|
капитальный ремонт фасада
|
47
|
г. Иваново
|
улица Поселковая
|
117
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
48
|
г. Иваново
|
улица Кудряшова
|
105
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
49
|
г. Иваново
|
улица Кузнецова
|
63
|
капитальный ремонт крыши
|
50
|
г. Иваново
|
проспект Ленина
|
7
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
51
|
г. Иваново
|
улица Самойлова
|
8
|
капитальный ремонт крыши
|
52
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
72
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
53
|
г. Иваново
|
улица Шубиных
|
14-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
54
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
74
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
55
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
90
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
56
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
102
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
57
|
г. Иваново
|
улица Калинина
|
22
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
58
|
г. Иваново
|
улица Каравайковой
|
137-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
59
|
г. Иваново
|
улица Шубиных
|
31
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
60
|
г. Иваново
|
переулок Конспиративный
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
61
|
г. Иваново
|
улица Павленко
|
30
|
капитальный ремонт фасада
|
62
|
г. Иваново
|
улица Станко
|
15
|
капитальный ремонт крыши
|
63
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
45
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
64
|
г. Иваново
|
проспект Строителей
|
51
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
65
|
г. Иваново
|
улица Кузнецова
|
48-А
|
капитальный ремонт крыши
|
66
|
г. Иваново
|
улица Некрасова
|
39-А
|
капитальный ремонт крыши
|
67
|
г. Иваново
|
улица Палехская
|
11
|
капитальный ремонт крыши
|
68
|
г. Иваново
|
проспект Текстильщиков
|
113-А
|
капитальный ремонт крыши
|
69
|
г. Иваново
|
улица Поэта Ноздрина
|
9
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
70
|
г. Иваново
|
улица Смирнова
|
80-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
71
|
г. Иваново
|
улица 4-я Сосневская
|
128
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
72
|
г. Иваново
|
улица Танкиста Белороссова
|
32
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
73
|
г. Иваново
|
улица 1-я Мебельщиков
|
12-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
74
|
г. Иваново
|
улица Комсомольская
|
19
|
капитальный ремонт фасада
|
75
|
г. Иваново
|
улица Комсомольская
|
8
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
76
|
г. Иваново
|
улица Суворова
|
9
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
77
|
г. Иваново
|
улица 4-я Первомайская
|
3
|
капитальный ремонт крыши
|
78
|
г. Иваново
|
улица Калинина
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
79
|
г. Иваново
|
улица Стрелковая
|
2
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
80
|
г. Иваново
|
улица Панина
|
12
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
81
|
г. Иваново
|
улица 13-я Березниковская
|
20
|
капитальный ремонт крыши
|
82
|
г. Иваново
|
улица Благова
|
9/27
|
капитальный ремонт крыши
|
83
|
г. Иваново
|
улица 2-я Ефимовская
|
10
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
84
|
г. Иваново
|
улица Третьего Авиаотряда
|
12
|
капитальный ремонт крыши
|
85
|
г. Иваново
|
улица Смирнова
|
10-Б
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
86
|
г. Иваново
|
улица 4-я Первомайская
|
1
|
капитальный ремонт крыши
|
87
|
г. Иваново
|
переулок Коммунальный
|
17-А
|
капитальный ремонт крыши
|
88
|
г. Иваново
|
переулок Коммунальный
|
20
|
капитальный ремонт крыши
|
89
|
г. Иваново
|
улица Пролетарская
|
1
|
капитальный ремонт фасада
|
90
|
г. Иваново
|
улица Суворова
|
27
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
91
|
г. Иваново
|
улица Союзная
|
7-А
|
капитальный ремонт крыши
|
92
|
г. Иваново
|
улица 5-я Первомайская
|
17
|
капитальный ремонт крыши
|
93
|
г. Иваново
|
улица Каравайковой
|
134
|
капитальный ремонт крыши
|
94
|
г. Иваново
|
улица 1-я Мебельщиков
|
14-А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
95
|
г. Иваново
|
улица Союзная
|
5/7
|
капитальный ремонт фасада
|
96
|
г. Иваново
|
проспект Ленина
|
90
|
капитальный ремонт крыши
|
97
|
г. Иваново
|
улица Шувандиной
|
105/14
|
капитальный ремонт крыши
|
98
|
г. Иваново
|
улица Поэта Лебедева
|
2
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
99
|
г. Иваново
|
улица Ермака
|
9
|
капитальный ремонт крыши
|
100
|
г. Иваново
|
улица Староглинищевская
|
2/2
|
капитальный ремонт крыши
|
101
|
г. Иваново
|
улица Варенцовой
|
20/9
|
капитальный ремонт крыши
|
102
|
г. Иваново
|
улица Попова
|
1-А
|
капитальный ремонт крыши
|
103
|
город Иваново
|
14-й Проезд
|
10 к2
|
капитальный ремонт крыши
|
104
|
город Иваново
|
проспект Ленина
|
98
|
капитальный ремонт крыши
|
105
|
город Иваново
|
улица Колесанова
|
7
|
капитальный ремонт крыши
|
106
|
город Иваново
|
проспект Шереметевский
|
72
|
капитальный ремонт крыши
|
107
|
город Иваново
|
улица 2-я Меланжевая
|
7
|
капитальный ремонт крыши
|
108
|
город Иваново
|
улица 4-я Меланжевая
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
109
|
город Иваново
|
улица Академическая
|
18
|
капитальный ремонт крыши
|
110
|
город Иваново
|
улица Демидова
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
111
|
город Иваново
|
улица Девятое Января
|
11
|
капитальный ремонт крыши
|
112
|
город Иваново
|
улица Генерала Хлебникова
|
50
|
капитальный ремонт крыши
|
113
|
город Иваново
|
улица Войкова
|
13
|
капитальный ремонт крыши
|
114
|
город Иваново
|
улица Куконковых
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
115
|
город Иваново
|
улица Демьяна Бедного
|
115-А
|
капитальный ремонт крыши
|
116
|
город Иваново
|
проспект Ленина
|
62
|
капитальный ремонт крыши
|
117
|
город Иваново
|
улица Шувандиной
|
107
|
капитальный ремонт крыши
|
118
|
город Иваново
|
улица Степана Халтурина
|
6
|
капитальный ремонт крыши
|
119
|
город Иваново
|
улица Советская
|
50
|
капитальный ремонт крыши
|
120
|
город Иваново
|
улица Советская
|
57
|
капитальный ремонт крыши
|
121
|
город Иваново
|
улица Смирнова
|
85
|
капитальный ремонт крыши
|
122
|
город Иваново
|
улица Сакко
|
1
|
капитальный ремонт крыши
|
123
|
город Иваново
|
улица Окуловой
|
74
|
капитальный ремонт крыши
|
124
|
город Иваново
|
улица Огородная
|
1
|
капитальный ремонт крыши
|
125
|
город Иваново
|
улица Калинина
|
7
|
капитальный ремонт крыши
|
126
|
город Иваново
|
улица Нефедова
|
14
|
капитальный ремонт крыши
|
127
|
город Иваново
|
переулок 1-й Рабфаковский
|
1-А
|
капитальный ремонт крыши
|
128
|
город Иваново
|
улица 12-я Санаторная
|
2
|
капитальный ремонт крыши
|
129
|
город Иваново
|
улица 12-я Санаторная
|
8а
|
капитальный ремонт крыши
|
130
|
город Иваново
|
улица Кузнецова
|
46
|
капитальный ремонт крыши
|
131
|
город Иваново
|
улица Кузнецова
|
112
|
капитальный ремонт крыши
|
132
|
город Иваново
|
улица Кузнецова
|
57
|
капитальный ремонт крыши
|
133
|
город Иваново
|
улица Кузнецова
|
55
|
капитальный ремонт крыши
|
134
|
город Иваново
|
улица Кольцова
|
27
|
капитальный ремонт крыши
|
135
|
город Иваново
|
улица Зверева
|
14
|
капитальный ремонт крыши
|
136
|
город Иваново
|
улица Зверева
|
7/2
|
капитальный ремонт крыши
|
137
|
город Иваново
|
улица Богдана Хмельницкого
|
95
|
капитальный ремонт крыши
|
138
|
город Иваново
|
улица Велижская
|
63
|
капитальный ремонт крыши
|
139
|
город Иваново
|
улица 2-я Чапаева
|
88-а
|
капитальный ремонт крыши
|
140
|
город Иваново
|
улица Кузнецова
|
48
|
капитальный ремонт крыши
|
141
|
город Иваново
|
улица Красных Зорь
|
4А
|
капитальный ремонт крыши
|
142
|
город Иваново
|
улица Красных Зорь
|
4
|
капитальный ремонт крыши
|
143
|
город Иваново
|
улица Благова
|
40
|
капитальный ремонт крыши
|
144
|
город Иваново
|
улица Самойлова
|
10
|
капитальный ремонт крыши
|
145
|
город Иваново
|
улица Менделеева
|
3
|
капитальный ремонт крыши
|
146
|
город Иваново
|
улица Громобоя
|
19
|
капитальный ремонт крыши
|
147
|
город Иваново
|
улица Суворова
|
40
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
148
|
город Иваново
|
улица Инженерная
|
2Е
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
149
|
город Иваново
|
14-й Проезд
|
17
|
капитальный ремонт крыши
|
150
|
город Иваново
|
проспект Строителей
|
114
|
капитальный ремонт крыши
|
151
|
город Иваново
|
проспект Текстильщиков
|
26-А
|
капитальный ремонт крыши
|
152
|
город Иваново
|
проспект Текстильщиков
|
64
|
капитальный ремонт крыши
|
153
|
город Иваново
|
улица 2-я Лагерная
|
50
|
капитальный ремонт крыши
|
154
|
город Иваново
|
улица Пушкина
|
5
|
капитальный ремонт крыши
|
155
|
город Иваново
|
улица Маршала Василевского
|
4
|
капитальный ремонт крыши
|
156
|
город Иваново
|
улица 3-я Лагерная
|
57
|
капитальный ремонт крыши
|
157
|
город Иваново
|
улица Лежневская
|
136
|
капитальный ремонт крыши
|
158
|
город Иваново
|
улица Диановых
|
12
|
капитальный ремонт крыши
|
159
|
город Иваново
|
улица Ульяновская
|
58
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
160
|
город Иваново
|
улица Огородная
|
5
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
161
|
город Иваново
|
улица Инженерная
|
2Г
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
162
|
город Иваново
|
улица Инженерная
|
2А
|
капитальный ремонт инженерных сетей
|
163
|
город Иваново
|
улица Арсения
|
22/14
|
капитальный ремонт крыши
|
164
|
город Иваново
|
улица Шувандиной
|
117
|
капитальный ремонт крыши
|
165
|
город Иваново
|
улица Радищева
|
20
|
капитальный ремонт крыши
|
166
|
город Иваново
|
улица Маршала Василевского
|
11
|
капитальный ремонт крыши
|
167
|
город Иваново
|
улица Маршала Василевского
|
11-А
|
капитальный ремонт крыши
|
168
|
город Иваново
|
улица Лежневская
|
161
|
капитальный ремонт крыши
|
169
|
город Иваново
|
улица Дунаева
|
48
|
капитальный ремонт лифтового оборудования
|
170
|
город Иваново
|
улица Свободная
|
9
|
капитальный ремонт лифтового оборудования
|
171
|
город Иваново
|
проспект Шереметевский
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26
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капитальный ремонт лифтового оборудования
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а как можно посмотреть сколько сделали за 16 год????
отчёт просим в студию))))