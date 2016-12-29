Обнародован список ивановских домов, в которых в 2017 году будет сделан капремонт





На сайт администрации областного центра опубликован перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в 2017 году.

«Собственники помещений вправе изменить запланированный вид работ, - говорится в сообщении мэрии. - Для этого необходимо провести общее собрание и вынести данный вопрос на согласование всех собственников помещений МКД».

Инициатором общего собрания может быть любой из собственников помещений. Такое собрание необходимо провести в срок до 25 января 2017 года. По организационным вопросам проведения общего собрания жители могут обратиться в управляющую организацию, в управлении которой находится дом. Протокол общего собрания собственники должны направить в городское управление жилищно-коммунального хозяйства (г. Иваново, пл. Революции д. 6, каб. 514. Телефон 59 46 18).

Если в срок до 1 февраля 2017 года в администрацию города не поступит какой-либо информации, проведение указанных в перечне работ будет считаться согласованным.



№ п/п Наименование населенного пункта Адрес многоквартирного дома, улица номер дома Вид работ по программе 1 г. Иваново улица Ташкентская 105 капитальный ремонт крыши 2 г. Иваново улица Фрунзе 33 капитальный ремонт фасада 3 г. Иваново улица Красных Зорь 29/2 капитальный ремонт крыши 4 г. Иваново проспект Текстильщиков 115-А капитальный ремонт крыши 5 г. Иваново улица Лежневская 148 капитальный ремонт крыши 6 г. Иваново улица Радищева 14 капитальный ремонт крыши 7 г. Иваново проспект Шереметевский 117 капитальный ремонт инженерных сетей 8 г. Иваново улица Крутицкая 24 капитальный ремонт инженерных сетей 9 г. Иваново улица Косарева 7 капитальный ремонт инженерных сетей 10 г. Иваново улица Музыкальная 2-А капитальный ремонт инженерных сетей 11 г. Иваново улица Фрунзе 17 капитальный ремонт инженерных сетей 12 г. Иваново улица Фрунзе 4 капитальный ремонт инженерных сетей 13 г. Иваново улица Фрунзе 13/1 капитальный ремонт инженерных сетей 14 г. Иваново улица Фрунзе 19 капитальный ремонт инженерных сетей 15 г. Иваново улица Шувандиной 82 капитальный ремонт инженерных сетей 16 г. Иваново улица Шувандиной 90 капитальный ремонт инженерных сетей 17 г. Иваново улица 2-я Окружная 17 капитальный ремонт инженерных сетей 18 г. Иваново улица 2-я Окружная 21 капитальный ремонт инженерных сетей 19 г. Иваново улица Собинова 39 капитальный ремонт инженерных сетей 20 г. Иваново улица Садовского 3 капитальный ремонт инженерных сетей 21 г. Иваново переулок Свободы 7/49 капитальный ремонт инженерных сетей 22 г. Иваново улица Ульяновская 71 капитальный ремонт инженерных сетей 23 г. Иваново улица Калинцева 2 капитальный ремонт инженерных сетей 24 г. Иваново улица Калинцева 3 капитальный ремонт инженерных сетей 25 г. Иваново улица Калинцева 5 капитальный ремонт инженерных сетей 26 г. Иваново улица Калинцева 8 капитальный ремонт инженерных сетей 27 г. Иваново улица Калинцева 12 капитальный ремонт инженерных сетей 28 г. Иваново улица Афанасьева 11 капитальный ремонт инженерных сетей 29 г. Иваново улица Свободы 5 капитальный ремонт инженерных сетей 30 г. Иваново улица Свободы 11 капитальный ремонт инженерных сетей 31 г. Иваново улица Свободы 36/1 капитальный ремонт инженерных сетей 32 г. Иваново улица Свободы 58 капитальный ремонт инженерных сетей 33 г. Иваново улица Поселковая 113 капитальный ремонт инженерных сетей 34 г. Иваново улица Куликова 25 капитальный ремонт фасада 35 г. Иваново улица Красных Зорь 6-А капитальный ремонт крыши 36 г. Иваново улица 12-я Санаторная 1-Б капитальный ремонт инженерных сетей 37 г. Иваново улица Ташкентская 77 капитальный ремонт инженерных сетей 38 г. Иваново улица Юношеская 11 капитальный ремонт инженерных сетей 39 г. Иваново улица Варенцовой 19/2 капитальный ремонт инженерных сетей 40 г. Иваново улица Ташкентская 95 капитальный ремонт крыши 41 г. Иваново улица 20-я Линия 7 капитальный ремонт фасада 42 г. Иваново улица Богдана Хмельницкого 58 капитальный ремонт инженерных сетей 43 г. Иваново улица Юношеская 9 капитальный ремонт крыши 44 г. Иваново проспект Строителей 34 капитальный ремонт крыши 45 г. Иваново улица Калинина 48 капитальный ремонт инженерных сетей 46 г. Иваново улица 20-я Линия 5 капитальный ремонт фасада 47 г. Иваново улица Поселковая 117 капитальный ремонт инженерных сетей 48 г. Иваново улица Кудряшова 105 капитальный ремонт инженерных сетей 49 г. Иваново улица Кузнецова 63 капитальный ремонт крыши 50 г. Иваново проспект Ленина 7 капитальный ремонт инженерных сетей 51 г. Иваново улица Самойлова 8 капитальный ремонт крыши 52 г. Иваново проспект Строителей 72 капитальный ремонт инженерных сетей 53 г. Иваново улица Шубиных 14-А капитальный ремонт инженерных сетей 54 г. Иваново проспект Строителей 74 капитальный ремонт инженерных сетей 55 г. Иваново проспект Строителей 90 капитальный ремонт инженерных сетей 56 г. Иваново проспект Строителей 102 капитальный ремонт инженерных сетей 57 г. Иваново улица Калинина 22 капитальный ремонт инженерных сетей 58 г. Иваново улица Каравайковой 137-А капитальный ремонт инженерных сетей 59 г. Иваново улица Шубиных 31 капитальный ремонт инженерных сетей 60 г. Иваново переулок Конспиративный 10 капитальный ремонт крыши 61 г. Иваново улица Павленко 30 капитальный ремонт фасада 62 г. Иваново улица Станко 15 капитальный ремонт крыши 63 г. Иваново проспект Строителей 45 капитальный ремонт инженерных сетей 64 г. Иваново проспект Строителей 51 капитальный ремонт инженерных сетей 65 г. Иваново улица Кузнецова 48-А капитальный ремонт крыши 66 г. Иваново улица Некрасова 39-А капитальный ремонт крыши 67 г. Иваново улица Палехская 11 капитальный ремонт крыши 68 г. Иваново проспект Текстильщиков 113-А капитальный ремонт крыши 69 г. Иваново улица Поэта Ноздрина 9 капитальный ремонт инженерных сетей 70 г. Иваново улица Смирнова 80-А капитальный ремонт инженерных сетей 71 г. Иваново улица 4-я Сосневская 128 капитальный ремонт инженерных сетей 72 г. Иваново улица Танкиста Белороссова 32 капитальный ремонт инженерных сетей 73 г. Иваново улица 1-я Мебельщиков 12-А капитальный ремонт инженерных сетей 74 г. Иваново улица Комсомольская 19 капитальный ремонт фасада 75 г. Иваново улица Комсомольская 8 капитальный ремонт инженерных сетей 76 г. Иваново улица Суворова 9 капитальный ремонт инженерных сетей 77 г. Иваново улица 4-я Первомайская 3 капитальный ремонт крыши 78 г. Иваново улица Калинина 10 капитальный ремонт крыши 79 г. Иваново улица Стрелковая 2 капитальный ремонт инженерных сетей 80 г. Иваново улица Панина 12 капитальный ремонт инженерных сетей 81 г. Иваново улица 13-я Березниковская 20 капитальный ремонт крыши 82 г. Иваново улица Благова 9/27 капитальный ремонт крыши 83 г. Иваново улица 2-я Ефимовская 10 капитальный ремонт инженерных сетей 84 г. Иваново улица Третьего Авиаотряда 12 капитальный ремонт крыши 85 г. Иваново улица Смирнова 10-Б капитальный ремонт инженерных сетей 86 г. Иваново улица 4-я Первомайская 1 капитальный ремонт крыши 87 г. Иваново переулок Коммунальный 17-А капитальный ремонт крыши 88 г. Иваново переулок Коммунальный 20 капитальный ремонт крыши 89 г. Иваново улица Пролетарская 1 капитальный ремонт фасада 90 г. Иваново улица Суворова 27 капитальный ремонт инженерных сетей 91 г. Иваново улица Союзная 7-А капитальный ремонт крыши 92 г. Иваново улица 5-я Первомайская 17 капитальный ремонт крыши 93 г. Иваново улица Каравайковой 134 капитальный ремонт крыши 94 г. Иваново улица 1-я Мебельщиков 14-А капитальный ремонт инженерных сетей 95 г. Иваново улица Союзная 5/7 капитальный ремонт фасада 96 г. Иваново проспект Ленина 90 капитальный ремонт крыши 97 г. Иваново улица Шувандиной 105/14 капитальный ремонт крыши 98 г. Иваново улица Поэта Лебедева 2 капитальный ремонт инженерных сетей 99 г. Иваново улица Ермака 9 капитальный ремонт крыши 100 г. Иваново улица Староглинищевская 2/2 капитальный ремонт крыши 101 г. Иваново улица Варенцовой 20/9 капитальный ремонт крыши 102 г. Иваново улица Попова 1-А капитальный ремонт крыши 103 город Иваново 14-й Проезд 10 к2 капитальный ремонт крыши 104 город Иваново проспект Ленина 98 капитальный ремонт крыши 105 город Иваново улица Колесанова 7 капитальный ремонт крыши 106 город Иваново проспект Шереметевский 72 капитальный ремонт крыши 107 город Иваново улица 2-я Меланжевая 7 капитальный ремонт крыши 108 город Иваново улица 4-я Меланжевая 10 капитальный ремонт крыши 109 город Иваново улица Академическая 18 капитальный ремонт крыши 110 город Иваново улица Демидова 10 капитальный ремонт крыши 111 город Иваново улица Девятое Января 11 капитальный ремонт крыши 112 город Иваново улица Генерала Хлебникова 50 капитальный ремонт крыши 113 город Иваново улица Войкова 13 капитальный ремонт крыши 114 город Иваново улица Куконковых 10 капитальный ремонт крыши 115 город Иваново улица Демьяна Бедного 115-А капитальный ремонт крыши 116 город Иваново проспект Ленина 62 капитальный ремонт крыши 117 город Иваново улица Шувандиной 107 капитальный ремонт крыши 118 город Иваново улица Степана Халтурина 6 капитальный ремонт крыши 119 город Иваново улица Советская 50 капитальный ремонт крыши 120 город Иваново улица Советская 57 капитальный ремонт крыши 121 город Иваново улица Смирнова 85 капитальный ремонт крыши 122 город Иваново улица Сакко 1 капитальный ремонт крыши 123 город Иваново улица Окуловой 74 капитальный ремонт крыши 124 город Иваново улица Огородная 1 капитальный ремонт крыши 125 город Иваново улица Калинина 7 капитальный ремонт крыши 126 город Иваново улица Нефедова 14 капитальный ремонт крыши 127 город Иваново переулок 1-й Рабфаковский 1-А капитальный ремонт крыши 128 город Иваново улица 12-я Санаторная 2 капитальный ремонт крыши 129 город Иваново улица 12-я Санаторная 8а капитальный ремонт крыши 130 город Иваново улица Кузнецова 46 капитальный ремонт крыши 131 город Иваново улица Кузнецова 112 капитальный ремонт крыши 132 город Иваново улица Кузнецова 57 капитальный ремонт крыши 133 город Иваново улица Кузнецова 55 капитальный ремонт крыши 134 город Иваново улица Кольцова 27 капитальный ремонт крыши 135 город Иваново улица Зверева 14 капитальный ремонт крыши 136 город Иваново улица Зверева 7/2 капитальный ремонт крыши 137 город Иваново улица Богдана Хмельницкого 95 капитальный ремонт крыши 138 город Иваново улица Велижская 63 капитальный ремонт крыши 139 город Иваново улица 2-я Чапаева 88-а капитальный ремонт крыши 140 город Иваново улица Кузнецова 48 капитальный ремонт крыши 141 город Иваново улица Красных Зорь 4А капитальный ремонт крыши 142 город Иваново улица Красных Зорь 4 капитальный ремонт крыши 143 город Иваново улица Благова 40 капитальный ремонт крыши 144 город Иваново улица Самойлова 10 капитальный ремонт крыши 145 город Иваново улица Менделеева 3 капитальный ремонт крыши 146 город Иваново улица Громобоя 19 капитальный ремонт крыши 147 город Иваново улица Суворова 40 капитальный ремонт инженерных сетей 148 город Иваново улица Инженерная 2Е капитальный ремонт инженерных сетей 149 город Иваново 14-й Проезд 17 капитальный ремонт крыши 150 город Иваново проспект Строителей 114 капитальный ремонт крыши 151 город Иваново проспект Текстильщиков 26-А капитальный ремонт крыши 152 город Иваново проспект Текстильщиков 64 капитальный ремонт крыши 153 город Иваново улица 2-я Лагерная 50 капитальный ремонт крыши 154 город Иваново улица Пушкина 5 капитальный ремонт крыши 155 город Иваново улица Маршала Василевского 4 капитальный ремонт крыши 156 город Иваново улица 3-я Лагерная 57 капитальный ремонт крыши 157 город Иваново улица Лежневская 136 капитальный ремонт крыши 158 город Иваново улица Диановых 12 капитальный ремонт крыши 159 город Иваново улица Ульяновская 58 капитальный ремонт инженерных сетей 160 город Иваново улица Огородная 5 капитальный ремонт инженерных сетей 161 город Иваново улица Инженерная 2Г капитальный ремонт инженерных сетей 162 город Иваново улица Инженерная 2А капитальный ремонт инженерных сетей 163 город Иваново улица Арсения 22/14 капитальный ремонт крыши 164 город Иваново улица Шувандиной 117 капитальный ремонт крыши 165 город Иваново улица Радищева 20 капитальный ремонт крыши 166 город Иваново улица Маршала Василевского 11 капитальный ремонт крыши 167 город Иваново улица Маршала Василевского 11-А капитальный ремонт крыши 168 город Иваново улица Лежневская 161 капитальный ремонт крыши 169 город Иваново улица Дунаева 48 капитальный ремонт лифтового оборудования 170 город Иваново улица Свободная 9 капитальный ремонт лифтового оборудования 171 город Иваново проспект Шереметевский 26 капитальный ремонт лифтового оборудования

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