В Ивановской области молодая гостья серьезно ранила хозяина дома

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело





Сотрудники полиции задержали 27-летнюю жительницу Тейковского района. Подозреваемую в умышленном причинении телесных повреждений. Преступление произошло в доме на улице Фестивальной в Тейкове. Во время совместного распития спиртных напитков между 39-летним хозяином жилища и его 27-летней гостьей произошел конфликт. В результате ссоры женщина взяла со стола кухонный нож и ударила мужчину в плечо. Тот упал и сильно ударился головой об угол мебели.

С ножевым ранением и тяжелой травмой головы потерпевшего госпитализировали в Тейковскую ЦРБ.

Как выяснилось, подозреваемая ранее было неоднократно судима за корыстно-имущественные преступления жительница Тейковского района была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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