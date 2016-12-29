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Новости

29.12.2016 10:56

В Ивановской области молодая гостья серьезно ранила хозяина дома

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело


Сотрудники полиции задержали 27-летнюю жительницу Тейковского района. Подозреваемую в умышленном причинении телесных повреждений. Преступление произошло в доме на улице Фестивальной в Тейкове. Во время совместного распития спиртных напитков между 39-летним хозяином жилища и его 27-летней гостьей произошел конфликт. В результате ссоры женщина взяла со стола кухонный нож и ударила мужчину в плечо. Тот упал и сильно ударился головой об угол мебели.

С ножевым ранением и тяжелой травмой головы потерпевшего госпитализировали в Тейковскую ЦРБ.

Как выяснилось, подозреваемая ранее было неоднократно судима за корыстно-имущественные преступления жительница Тейковского района была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: ранение тяжкий вред здоровью полиция
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									Александр 56								
							
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  • 29.12.2016 13:43
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							"... подозреваемая ранее было неоднократно судима за корыстно-имущественные преступления жительница Тейковского района".
    
Очередная "белый лошадь с чёрным мордом".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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