В Иванове автор лучшей кормушки для птиц получит планшетный компьютер

Региональный конкурс «Покормите птиц!» продолжается

В Иванове продолжается региональный конкурс «Покормите птиц!», посвященный грядущему Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

Один из спонсоров конкурса передал в призовой фонд акции планшетный компьютер. Свои сувениры и подарки традиционно готовят Администрация города Иванова, региональный комитет по государственной охране объектов культурного наследия, ряд других спонсоров.





Конкурс рассчитан на школьников, воспитанников учреждений дополнительного образования детей, детских садов, кружков, клубов общественных объединений.

Для участия в акции необходимо смастерить и вывесить кормушки, сфотографировать их и представить в номинациях «Кормушка для пичужки» (классические кормушки из дерева, пластика, возможны инновационные модели) и «Валентинка для птиц» (экокормушки, полностью состоящие из зерен, других птичьих лакомств и съедобного связующего материала). Варианты могут быть любыми.

В ивановском детском саду №171, например, сделали сейчас кормушку в виде пожарной машины. А в прошлом году среди самых необычных птичьих столовых оказались кормушки-шкатулки в палехском стиле, русские теремочки и даже восточная пагода.

Третья номинация конкурса называется «Мой вклад» (сбор корма для зимующих птиц). Семена подсолнечника, тыквы, несоленые орехи, арахис, просо, овес, ягоды калины, рябины, шиповника и специализированные корма принимают в ЦВР № 2 (г. Иваново, ул. Шувандиной, д.109, каб.26).

В Иванове заявки на участие и фотографии работ высылаются до 12 февраля 2017 года на e-mail: zhivoymir@bk.ru (Зубковой Оксане Алексеевне).

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