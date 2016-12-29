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29.12.2016 10:22
В Иванове разыскивается водитель, сломавший пешеходу позвоночник
И скрывшийся с места ДТП
ДТП случилось еще 26 декабря около часа дня на улице 15-й Проезд. Водитель автомобиля Toyota Hilux сбил 55-летнего мужчину, после чего с места ДТП скрылся.
Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт только 28 декабря. Медики диагностировали у него закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.
Сейчас сотрудники дорожной полиции разыскивают причастного к ДТП автомобилиста.
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