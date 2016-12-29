В Ивановской области неизвестные пытались сжечь гараж





28 декабря около 9 часов вечера в службу спасения поступило сообщение о возгорании у дома №1 на улице Энерготехнической в Комсомольске. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП, горела стена гаража. В результате пожара стена обгорела на площади в 1 квадратный метр. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог.

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