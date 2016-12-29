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29.12.2016 09:53
29.12.2016: Места установки фоторадаров в Иванове и области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 29 декабря 2016 года:
Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский)
Кострома-Иваново (Приволжский, Ивановский)
Иваново-Родники (Родниковский)
Ростов-Иваново-Н.Новгород (Ивановский)
Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский)
Иваново-Кохма
г. Кохма
г. Иваново (ул. Некрасова)Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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