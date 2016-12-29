29.12.2016: Места установки фоторадаров в Иванове и области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 29 декабря 2016 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский)

Кострома-Иваново (Приволжский, Ивановский)

Иваново-Родники (Родниковский)

Ростов-Иваново-Н.Новгород (Ивановский)

Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский)

Иваново-Кохма

г. Кохма

г. Иваново (ул. Некрасова)

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