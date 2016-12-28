Михаил Мень посетит Иваново с рабочим визитом

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В пятницу, 30 декабря, с рабочим визитом Ивановскую область посетит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. В программе рабочей поездки главы Минстроя - совещание по реализации приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и благоустройство», а также инспекционная поездка в микрорайон «Рождественский», где достраивается жилье дольщиков Ивановской ДСК.