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Новости

28.12.2016 17:13

Михаил Мень посетит Иваново с рабочим визитом

В пятницу, 30 декабря, с рабочим визитом Ивановскую область посетит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. В программе рабочей поездки главы Минстроя - совещание по реализации приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и благоустройство», а также инспекционная поездка в микрорайон «Рождественский», где достраивается жилье дольщиков Ивановской ДСК.


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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конец года .Пора платить барину .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За оброком подъедет,Пашка готовь откатные)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 18:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Переживаю - вдруг чемодан с кэшем в багажник не влезет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dolya								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 19:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Встречи с дольщиками в графике не значится - пысает. Послушает с кислой рожей бравурные речи недостройщиков, посмотрит издалека, и в Плес на незаслуженный отдых.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 22:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скучаем...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВсегдаПрав								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 19:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"...Ипотека и арендное жиле..."?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 19:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 в плесе посидят,водочки с икоркой хряпнуть,друг другу про жизнь пожалуются ,как им тяжело. И скажет дядя Паша-не бережешь ты себя михал-Саныч ,все о дольщикам думаешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									XX1vek								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 20:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Приедет посмотреть то что разрушил и чтобы еще разрушить!!!!! Гнать его надо!!! И не пускать больше в Иваново!!!  Такую текстильную промышленность разрушил!!!((((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 20:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предложит новые проекты на следующий год, обозначит свой "интерес" и трясись опять Павлуха: или тюрьма или область денег не получит, а без "отката" Мишаня не работает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 22:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Один из новых интересов, как я полагаю, быдет мусоровывозящая тема.
    
Мы будем платить, оператор откатывать, а ЖКХ банда пилить и заносить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 20:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чума на наши головы! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ваня								
							
    • 
							
  • 28.12.2016 23:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ой и любют  Мишу на Иваньшине								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Леевни								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этого недомосквича любят только иваноиды типа Вас.
    
Нормальные ивановцы этого Меня из Меньстроя терпеть не могут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 11:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно верно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 09:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очень рады видеть Вас, дорогой Михаил Александрович! Приятно, что Вы не забываете нас, приезжайте почаще!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Леевни								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Типа лизнул, да?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Работа у него такая!)))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 11:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							клон как то активно подмахивает гитаристу, видать интерес какой :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пысы... с работой по вине того же Меня в Ивановской области плохо, развалил и распродал текстильный кластер, приходится теперь вылизывать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пысы... с работой по вине того же Меня в Ивановской области плохо, развалил и распродал текстильный кластер, приходится теперь вылизывать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 10:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у кого чего болит, тот о том и говорит. Видно ты большой специалист по лизанию и отсосам ))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 16:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Примеры можешь привести?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 29.12.2016 11:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клон встрепенулся :)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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