В Фурманове дали воду

Правда, пока по часам, коричневого цвета и до пятых этажей она не доходит

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Сегодня в Фурманове дали воду - по часам. В "Фурманов Водоканал" утверждают, что фильтрация происходит в усиленном режиме и завтра вода приобретет нормальный цвет и прозрачность. Тот факт, что до пятых этажей вода не дошла объясняют тем, что из-за временных отключений она не успевает подняться. Ночью, предположительно, будет отключение, но завтра водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".