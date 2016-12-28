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Новости

28.12.2016 16:21

С Нового года в Иванове перестанут продавать спиртосодержащую непищевую продукцию


Речь идет о так называемых "косметических" средствах для ванн, укрепления волос и лосьонах. С 28.12.2016 г. вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) приостанавливающее на 30 суток.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо принять меры для обеспечения исполнения данного постановления. Населению проявлять бдительность и осторожность при выборе алкогольной продукции.

Сообщает: администрация г.Иваново



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									99d								
							
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  • 28.12.2016 18:23
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							А почему с Нового года? Почему не сейчас же? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 28.12.2016 18:58
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										+1
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							Так потребители тормозные, затариться не успеют. :) А кроме них это нафиг никому не нужно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 28.12.2016 19:29
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										+1
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							Щас нельзя. У них сейчас день-год кормит!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов сын								
							
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  • 28.12.2016 19:42
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										+1
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							Аптеки аптечной  сети МУП "Фармация" как поили алкашей "Перчиком" по 30 рублей, так и продолжают...Вот например аптека  г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 52 - оплот всех местных пьяниц с утра и до вечера...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • 28.12.2016 22:30
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										0
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							ну вот,только хотел в ванной укрепить волосы лосьоном-и на тебе,ни волос ни лосьона..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
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  • 29.12.2016 09:26
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										+1
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							Чушь это всё, люди сами должны отвечать перед самими собой за свой же выбор. От чего их спасать, от себя что ли? Дурь полная. Пили, пьют и будут пить, а после запрета найдут замену.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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