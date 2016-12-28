Новости
28.12.2016 16:21
С Нового года в Иванове перестанут продавать спиртосодержащую непищевую продукцию
Речь идет о так называемых "косметических" средствах для ванн, укрепления волос и лосьонах. С 28.12.2016 г. вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) приостанавливающее на 30 суток.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо принять меры для обеспечения исполнения данного постановления. Населению проявлять бдительность и осторожность при выборе алкогольной продукции.
Сообщает: администрация г.Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 1652
- 6
Комментарии (6)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- 99d28.12.2016 18:23А почему с Нового года? Почему не сейчас же?
-
- Вахтанг Камикадзе28.12.2016 18:58Так потребители тормозные, затариться не успеют. :) А кроме них это нафиг никому не нужно. :)
-
- Миха7928.12.2016 19:29Щас нельзя. У них сейчас день-год кормит!
-
- Иванов сын28.12.2016 19:42Аптеки аптечной сети МУП "Фармация" как поили алкашей "Перчиком" по 30 рублей, так и продолжают...Вот например аптека г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 52 - оплот всех местных пьяниц с утра и до вечера...
-
- ухх28.12.2016 22:30ну вот,только хотел в ванной укрепить волосы лосьоном-и на тебе,ни волос ни лосьона..
-
- Sorenza29.12.2016 09:26Чушь это всё, люди сами должны отвечать перед самими собой за свой же выбор. От чего их спасать, от себя что ли? Дурь полная. Пили, пьют и будут пить, а после запрета найдут замену.
Новость дня
вчера, 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(0)
- 1680
вчера, 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 1540
вчера, 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 1481
вчера, 13:21Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
И другие праздничные дни
-
(0)
- 3103
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7134
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7407