С Нового года в Иванове перестанут продавать спиртосодержащую непищевую продукцию

Речь идет о так называемых "косметических" средствах для ванн, укрепления волос и лосьонах. С 28.12.2016 г. вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) приостанавливающее на 30 суток.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо принять меры для обеспечения исполнения данного постановления. Населению проявлять бдительность и осторожность при выборе алкогольной продукции.

Сообщает: администрация г.Иваново



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