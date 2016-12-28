Похищенные картины Левитана вернут в Плес

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Как мы уже сообщали, правоохранительными органами обнаружены картины Исаака Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы», похищенные из Дома-музея художника в Плёсе Ивановской области в августе 2014 года.Как сообщает пресс-служба областного правительства, по завершении следственных действий картины будут возвращены в дом-музей художника в Плёсе.