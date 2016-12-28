Похищенные картины Левитана вернут в Плес

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28.12.2016 14:38
Похищенные картины Левитана вернут в ПлесКак мы уже сообщали, правоохранительными органами обнаружены картины Исаака Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы», похищенные из Дома-музея художника в Плёсе Ивановской области в августе 2014 года.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, по завершении следственных действий картины будут возвращены в дом-музей художника в Плёсе.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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Комментарии (13)
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Одним словом - п-бол!!!
Судя по минусам к вашим сообщениям, уж молчу про их содержание, ваш коллектив - это каста неприкасаемых, конечно вы там самый главный, но статус такой, как бы помягче, не очень почетный :))
Сходите к кому-нибудь в гости у кого есть картина, поинтересуйтесь сколько её лет, и заодно удивитесь почему она не похожа на старый деревянный дом :))
А профи из вас тот еще))) по малюсенькой фоточке из инета распознать состояние картины уровня было стало - это даааа :))
редкостный недотепа :) Соглашусь с Комментатор37.
Граждане хулиганы явно не фигня тырящая велики у магазов, 2 года удачно скрывались от МВД и что поразительно от ФСБ это результат, и вот от последних ребят побегать - это извините меня, зачуханные наркоманы на подобные действия не способны (группа). Второе, килограмм кокса, это наркотик для "богатых", вот ходит у нас давно уже плотный слушок что пахомка был упоротым наркоманом и плотно сидел на кокаине, как и некоторые из типа "элиты" ну ведь не потерялся, прошел трудотерапию в сергиев посаде, в думу попал, к коллегам, возможно по кокаину.
Так что это не винтом ширяться и балтику девятку из ларьков тырить, парнишки были подготовлены, а возможно и под "крышей", которая предупреждала когда надо убегать и куда, в случае чего. :) И заметьте, картины не проданы, хотя их трудно сплавить, это не перфоратор со стройки сбагрить, скорей всего "лежали на дне" при полном марафете, ждали когда забудется, а видать не забылось, а может "крыша" слила :) вариантов много, но на утырков бригада не тянет :)