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Новости

28.12.2016 14:38

Похищенные картины Левитана вернут в Плес

Как мы уже сообщали, правоохранительными органами обнаружены картины Исаака Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы», похищенные из Дома-музея художника в Плёсе Ивановской области в августе 2014 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по завершении следственных действий картины будут возвращены в дом-музей художника в Плёсе.

Фото: пресс-служба регионального УМВД


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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 28.12.2016 15:00
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										-1
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							Не может быть,а то уж мы подумали что к г.Путину в кабинет уйдут)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									думатель?								
							
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  • 28.12.2016 15:37
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										+1
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							Тот кто под кличкой Коренной кохомчанин пиши не мы а Я а глупости оставь при себе не тормоши клавиатуру сходи снег покидай у дома								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 28.12.2016 15:39
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										-1
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							Тот кто под кличкой "думатель?" гуляй стороной,а не пиши тупые комменты,а снег я вчера весь уже откидал,а вот ты думаю нет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 28.12.2016 16:37
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    • 
										-1
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							Воры какие-то уж очень аккуратные попались для наркоманов - картины в прекраснейшем состоянии, несмотря на длительное непрофессиональное хранение. Чего-то тут не то. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
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  • 28.12.2016 16:50
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										-1
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							Заставьте их сначала решетки на окна поставить,а то ведь они снова на Господа Бога надеются.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор37								
							
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  • 28.12.2016 17:14
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    • 
										-1
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							Вахтанг уж очень профессионал во всём - начиная от схемы электропроводки троллейбуса, до условий хранения живописи.
    
Одним словом - п-бол!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 28.12.2016 17:26
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    • 
										-1
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							Тело, ты осмысленные звуки издавать умеешь? Или только "Кукареку" умеешь? :) Так для меня и остального коллектива это отнюдь не новость. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 28.12.2016 17:40
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										-1
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							Какого коллектива? :))
    
Судя по минусам к вашим сообщениям, уж молчу про их содержание, ваш коллектив - это каста неприкасаемых, конечно вы там самый главный, но статус такой, как бы помягче, не очень почетный :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 28.12.2016 18:49
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										-1
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							Для особо интеллектуально одарённых, с высоким статусом почётным - картины художники пишут МАСЛЯНЫМИ красками. :) Очень похожими на те, которыми выкрашены старые деревянные домишки у нас в городе и области. :) Коих у нас масса. :) Дойди до ближайшего и посмотри, что там с красочным слоем от перепада температуры и влажности воздуха. :) А потом скажешь окружающим своё веское и авторитетное слово. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 28.12.2016 19:15
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										-1
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							Один вопрос: Картины все два года хранились на улице, под различными осадками, ветрами и перепадами температур? :)
    
Сходите к кому-нибудь в гости у кого есть картина, поинтересуйтесь сколько её лет, и заодно удивитесь почему она не похожа на старый деревянный дом :))
    

    
А профи из вас тот еще))) по малюсенькой фоточке из инета распознать состояние картины уровня было стало - это даааа :))
    
редкостный недотепа :) Соглашусь с Комментатор37.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 28.12.2016 22:52
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										-1
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							А самого-то что, на картины посмотреть не пускают? :) Ну а как притон у наркоманов выглядит, это ты и сам неплохо знаешь. :) Предметам обстановки там, чтоб целыми и невредимыми остаться, надо быть выполненными из цельнолитого чугуна и к полу быть гвоздями приколоченными. :) Иначе или продадут или поломают. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 28.12.2016 23:11
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										-1
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							Ну если по чесноку, то смотрите.
    
Граждане хулиганы явно не фигня тырящая велики у магазов, 2  года удачно скрывались от МВД и что поразительно от ФСБ это результат, и вот от последних ребят побегать - это извините меня, зачуханные наркоманы на подобные действия не способны (группа). Второе, килограмм кокса, это наркотик для "богатых", вот ходит у нас давно уже плотный слушок что пахомка был упоротым наркоманом и плотно сидел на кокаине, как и некоторые из типа "элиты" ну ведь не потерялся, прошел трудотерапию в сергиев посаде, в думу попал, к коллегам, возможно по кокаину. 
    
Так что это не винтом ширяться и балтику девятку из ларьков тырить, парнишки были подготовлены, а возможно и под "крышей", которая предупреждала когда надо убегать и куда, в случае чего. :) И заметьте, картины не проданы, хотя их трудно сплавить, это не перфоратор со стройки сбагрить, скорей всего "лежали на дне" при полном марафете, ждали когда забудется, а видать не забылось, а может "крыша" слила :) вариантов много, но на утырков бригада не тянет :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • 28.12.2016 20:51
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										-1
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							Комично на фото смотрятся А.Лузин- "крупный специалист"в живописи и случайно нахрен-то зашедший начальник ГАИ А.Казаков								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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