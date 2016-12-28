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Новости

28.12.2016 14:27

В Кинешме откроют вытрезвитель с раздевалкой и душевой

Пункт оказания помощи лицам, "находящимся в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке", будет открыт в городе Кинешма 29 декабря. Там предусмотрена палата для лиц, находящихся в состоянии опьянения, на 7 коек, комната для персонала, раздевалка, санузел, душевая. В пункт принимаются лица, находящиеся в состоянии опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, направленные бригами «скорой медицинской помощи», на добровольной основе.

В штате пункта - 6 медицинских сестер, а также 6 санитаров для обеспечения круглосуточной работы. В обязанность медицинской сестры входит осмотр лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с определением симптомов травм или острых заболеваний, требующих оказания медицинской помощи, и оформление журнала регистрации поступающих. При определении показаний для оказания медицинской помощи, осуществляет вызов дежурного врача наркологического отделения для проведения детализированного осмотра. Дежурный врач после осмотра принимает решение о переводе лица в наблюдательную палату наркологического отделения, о вызове бригады «скорой помощи» для транспортировки лица в профильное лечебно-профилактическое учреждение или о продолжении наблюдения за лицом в данном пункте. Кроме того, дежурный врач при необходимости проводит медицинское освидетельствование на состояние опьянения по направлению сотрудников МВД.
В пункте круглосуточно дежурит сотрудник полиции. В его обязанности входит установление личности поступающих, досмотр лиц на наличие острых, режущих предметов, оружия, боеприпасов и иных предметов, использование которых может привести к причинению вреда себе и окружающим и обеспечивает безопасность медицинских работников пункта.


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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									{Abbadon{								
							
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  • 28.12.2016 15:52
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Короче.Добро пожаловать ! Двухзвездочный отель открыт для вас всегда !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • 28.12.2016 22:40
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										+1
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							За чей счет этот карпоратив и почему он только в Кинешме?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 29.12.2016 09:40
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							забавно, город на стадии развала...и внимание там открывают вытрезвитель! Не предприятие не ВУЗ а место где будут выхаживать алконафтов, совпадение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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