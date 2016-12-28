«Долевка» снижается, ипотека растет

Как сообщила на итоговой пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по Ивановской области Людмила Петровна Куксенко, по итогам 11 месяцев уходящего года общее количество регистрационных действий (возникновение и переход права собственности, залог, аренда недвижимого имущества и т. д.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9 процентов (с 194193 до 177370).

Показатели обращений граждан (заявителей) по основным категориям недвижимости следующие.

В отношении объектов жилого назначения проведено 64871 регистрационное действие (на 27% меньше), нежилого – 13541 (на 2 % меньше). По земельным участкам показатель подрос до 53240 (на 4% больше).

При этом активно реализуются программы «Материнский капитал», обеспечение жильем военнослужащих, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Cодействие развитию жилищного строительства».

За 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано 1685 договоров долевого участия в строительстве, тогда как в аналогичном периоде 2015 года – 1944 (уменьшение на 13 %).

Продолжается заметный рост количества зарегистрированных ипотек.

За 11 месяцев 2015 года Управлением зарегистрировано 12000 ипотек, тогда как за 11 месяцев 2016 года – 14106 ипотек, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

При этом данная тенденция особенно ощутима при регистрации ипотеки жилых помещений: за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 4254 ипотеки - на 26 % больше, чем за 11 месяцев 2015 года (3130 ипотек).



Сообщает:Управление Росреестра по Ивановской области

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