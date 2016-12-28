Ивановец, пропавший неделю назад, найден

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28.12.2016 13:44
Ивановец, пропавший неделю назад, найденПопов Владимир Петрович, 1951 г.р., о пропаже которого мы сообщали, найден. Жив, сам вернулся домой, - сообщает ПСО "Лиза Алерт". Подробности не сообщаются.
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Комментарии (2)
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- Гирасим Божемойтов28.12.2016 14:08бухал неделю
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- Миха7928.12.2016 19:36Слава Богу нашелся живой.а то 2 объявления в 1 день.пропал дед и найден труп в соснево на кладбище.а у того несчастного родственников нашли?
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