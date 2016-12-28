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Новости

28.12.2016 13:37

В ДТП в Тейковском районе пострадали четыре человека, двое детей госпитализированы

ФОТО
27 декабря на 113-м километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» в Тейковском районе мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-211540», при развороте с правого края проезжей части столкнулся с двигающимся в попутном направлении «Фордом Фокус» под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП пострадали:= водитель автомобиля «Форд» (с травмой голени после оказания медпомощи оставлен на месте ДТП), водитель «ВАЗа» с тупой травма живота, переломом копчика, ушибами таза и коленного сустава доставлен в Областную клиническую больницу; пассажир автомобиля «ВАЗ», мальчик 2005 года рождения с сочетанной травмой, травмами головы, ушибом грудной клетки доставлен в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», мальчик 2011 года рождения с закрытым перелом костей нижней трети правого предплечья без смещения отломков, ушибом бедра, ссадиной подбородка доставлен в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ. У водителя машины «ВАЗ» взяты анализы для исследования. Водитель «Форда» трезв, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

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Комментарии (5)

	


	

	

		
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