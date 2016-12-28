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28.12.2016 13:37
В ДТП в Тейковском районе пострадали четыре человека, двое детей госпитализированы
ФОТО27 декабря на 113-м километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» в Тейковском районе мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-211540», при развороте с правого края проезжей части столкнулся с двигающимся в попутном направлении «Фордом Фокус» под управлением мужчины 1963 года рождения.
В результате ДТП пострадали:= водитель автомобиля «Форд» (с травмой голени после оказания медпомощи оставлен на месте ДТП), водитель «ВАЗа» с тупой травма живота, переломом копчика, ушибами таза и коленного сустава доставлен в Областную клиническую больницу; пассажир автомобиля «ВАЗ», мальчик 2005 года рождения с сочетанной травмой, травмами головы, ушибом грудной клетки доставлен в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», мальчик 2011 года рождения с закрытым перелом костей нижней трети правого предплечья без смещения отломков, ушибом бедра, ссадиной подбородка доставлен в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ. У водителя машины «ВАЗ» взяты анализы для исследования. Водитель «Форда» трезв, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Комментарии (5)
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- Коренной Кохомчанин28.12.2016 13:50Одни идиоты за рулём(((
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- Гирасим Божемойтов28.12.2016 14:10детям -скорейшего выздоровления, папашу лишить прав на полгодика
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- Илларион Мультиков28.12.2016 18:34Лучше вообще навечно
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- Морозова29.12.2016 08:31а ему теперь с переломом копчика в машине посидеть долго не получится!
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- А ты с нами?28.12.2016 15:57жаль
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